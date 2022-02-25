الكويت ونجومها

وطن النهار

اثنتان وتسعون نجمة في سماء وطن النجوم تضيء على عالم من الحكمة والرؤية تحلت بهما قيادة البلد الصغير بجغرافيته الكبير بفعل قيادته وعطائها ومثابرتها وحرصها وبصرها وبصيرتها وسعة صدرها لكل نجم من نجوم الحرية قصة منذ انبثاقها حتى صعودها الى السماء لتكون راوية للتاريخ البعيد والقريب شاهدا ودلالة على الفعل والايمان بقدرة الانسان على البقاء والبناء رغم ما يحيط به من العواصف والأنواء.

ولاحتفاء الكويتيين بالعيد الوطني المجيد الـ61 ويوم التحرير الــ31 طعم الانجاز فلم تكن اعيادنا في يوم من الايام دون انجازات رغم ما يمر به العالم والمنطقة من كوارث وازمات وقد اثبت الكويتيون قدرتهم على اجتيازها بأقل قدر من الخسائر.

تحل احتفالات العام الحالي مع رفع معظم الاجراءات الاحترازية التي فرضت على التجمعات لعامين متتاليين حرصا على الجميع من الجائحة التي اقتضت سهرا على مدار الساعة لتجنيب انسان هذه البلاد شرور البلاء ولم تتوقف عجلة الحياة في البلاد رغم الظروف الاستثنائية التي شلت اقتصادات عالمية واوقفت نموها وواصلت القيادة تحفيز مختلف القطاعات والخدمات نحو خلق مناخات تنافسية رغم الظروف القاسية وقوبل سعيها باندفاع الكويتيين نحو مستقبل لا يعبأ بالمنكفئين بفعل وعي عرف به على مر التاريخ. وإدراكاً لأهمية استقرار المنطقة تجاوزت نظرة صانع السياسة الكويتي حدود الوطن الصغير ليكمل سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ما بدأه المغفور له باذن الله الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من جهود المصالحة الخليجية وتتوج الجهود المباركة باتفاقية العلا التي أعادت لمّ الشمل داخل البيت الخليجي الواحد.

كما ظلت قضايا الاقليم المصيرية حاضرة في ذهن القيادة بدءاً من فلسطين ام القضايا التي كان للكويتيين باعهم الطويل في دعم اهلها ومرورا بمحاولة اخراج لبنان من ازماته المستعصية ليستعيد عافيته واسهاماته. في التحديث والعصرنة تعددت اوجه ضمانات المستقبل في نهج الاعتدال السياسي المتوارث جيلا بعد جيل لتمضي السفينة بثقة الى بر الامان الذي كان بانتظار الكويتيين على الدوام ورغم تحولات السياسة والحروب الكبرى وانهيار الامبراطوريات وظهور الخرائط الجديدة يرعى سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل حفظهما الله ورعاهما نجوم الاستقلال والتحرير التي تطل من سماء البلاد لتظل الكويت قصة نجاح قيادة وشعب آمنوا بالبناء وفتح آفاق جديدة لصناعة المستقبل وتبقى بلادنا بإذن الله محجا للباحثين عن قصص النجاح ومنتظري يد العون.