سمو الأمير: الشهداء خالدون في الوجدان

الأولى

استذكر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بكل الفخر ما سطره شهداء الوطن الأبرار من تضحيات ستظل خالدة في الوجدان وتاريخ الوطن العزيز.

ودعا سموه أن يحفظ الباري -جل وعلا- الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناءه للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة، وأن يتغمد برحمته شهداء الوطن الأبرار ويسكنهم فسيح جناته وان يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.

جاء ذلك في رسائل جوابية وجهها صاحب السمو أمير البلاد للمهنئين لسموه بمناسبتي الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء.



وكان سمو أمير البلاد تلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبتي الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير جاء في نصها: بمناسبة الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير لوطننا العزيز يسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نستذكر بالاعتزاز والافتخار تضحيات وبطولات شهدائنا الأبرار الذين سطروا بأرواحهم الأبية ودمائهم الزكية التي بذلوها في ميادين العز والشرف دفاعا عن ثرى الوطن أروع معاني الوفاء والفداء مؤكدين أن ما قدموه من تضحيات سيظل مصدر إلهام ونموذجا يحتذى في الانتماء والولاء للوطن العزيز والتقدير والوفاء لقيادته الحكيمة، وإذ أهنئ سموكم بهاتين المناسبتين المجيدتين العزيزتين على قلوبنا وقلوب أبناء الكويت الأوفياء فإنني أتضرع إلى الله العلي القدير أن يعيدهما على سموكم وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية كما أسأله تعالى أن يوفق سموكم حفظكم الله ورعاكم ويسدد على دروب الخير والرخاء خطاكم ليتحقق في عهدكم الميمون وفي ظل قيادتكم الرشيدة ما تتطلعون إليه من رفعة وطننا العزيز وازدهاره.. وكل عام وسموكم بخير.



وتلقى صاحب السمو أمير البلاد برقيات تهانٍ من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد رسائل تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبتي الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير وعن صادق الدعاء بأن يمن المولى تعالى على سموه بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه.