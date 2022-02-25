روسيا تجتاح أوكرانيا.. بوتين يهدد العالم بـ «رد تاريخي»

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عواصم- الوكالات: اجتاحت القوات الروسية أمس حدود أوكرانيا من ثلاث جهات مع اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية خاصة أثارت موجة ردود فعل غاضبة في الغرب الذي توعد موسكو بدفع ثمن فادح، فيما شهدت اوكرانيا موجة نزوح هائلة مع تقدم القوات الروسية السريع وصولا الى منطقة كييف ذاتها بعد ساعات من بدء الهجوم... (طالع ص 17-16-15).



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني. وأكدت أنها لا تنفذ أي ضربات على مدن أوكرانيا التي شهدت حالة من الهلع وسجلت فيها موجات نزوح بلغ طولها نحو 200 كيلومتر.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف يجب أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة، وألا يتم نشر أسلحة هجومية فيها وأوضح أن طول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يعتمد على كيفية تقدمها وأشار إلى أن الهجوم يجب أن يطهر البلاد من النازيين على حد وصفه. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في كلمة وجهها فجرا للشعب الروسي إن موسكو ليس لديها أي خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية محذرا الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية بان رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم، وأضاف: نحن مستعدون لأي تطورات وقد تم اتخاذ كل القرارات المطلوبة في هذا الخصوص، وآمل أن يُسمع كلامي.



في المقابل تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة روسيا في حين قال الاتحاد الأوروبي إن قادته سيعقدون قمة طارئة لبحث فرض المزيد من العقوبات على روسيا وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أن العقوبات الهائلة والموجهة ستستهدف القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد الروسي.

بينما اكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أن روسيا ستواجه عزلة غير مسبوقة، كما اتفق أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو على عقد قمة افتراضية اليوم وتعزيز قوات الحلف البرية والبحرية والجوية على جانبه الشرقي بالقرب من أوكرانيا وروسيا.