الحرب عصفت بأسواق المال والنفط يقفز إلى 105 دولارات

الأولى

دفعت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية بورصة الكويت لتكبد خسائر سوقية بلغت 145 مليون دينار في يوم واحد، حيث تراجعت القيمة السوقية من مستواها البالغ 45.703 ملياراً بنهاية أول أمس الأربعاء، إلى 45.558 ملياراً بنهاية أمس الخميس.

وقد عصفت الحرب الروسية - الأوكرانية ببورصة الكويت ودول الخليج، أنهت بورصة الكويت جلسة يوم الخميس باللون الأحمر، بالتزامن مع إعلان روسيا بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا وتوجيه عدة ضربات للأخيرة. (طالع ص14-13)



وفيما سجلت بورصة دبي أكبر خسارة يومية في شهر، تراجع سوق الأسهم السعودية بخسائر هي الأعلى منذ 3 أشهر، كما تراجع سوق أبوظبي بواقع 0.31 في المئة، والكويت بواقع 0.02 في المئة وقطر بنسبة 0.87 في المئة ومسقط بوافع 0.2% والبحرين 1.05 %.

عالمياً، استمر نزيف الأسهم العالمية، أمس، على إثر الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا؛ ما ألقى بظلال قاتمة على مؤشرات الأسهم الأوروبية في مُستهل التداولات.

وقد قفزت أسعار النفط لـ 105 دولارات للبرميل وارتفع الغاز بنحو 41% في الاسواق الاوروبية بينما ارتفاع الذهب، والمعادن إلى مستويات قياسية، فيما تكبّدت العملة الروسية الروبل، والأسهم في بورصة موسكو خسائر قياسية، وفقدت أسواق العملات المشفَّرة أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها.