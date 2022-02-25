الكويت: المخزون الغذائي في أعلى مستوياته

الأولى

كشفت مصادر موثوقة لـالنهار أن المخزون الغذائي الاستراتيجي للكويت في أعلى مستوياته حالياً، نافية أن يكون لتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية التي اندلعت أمس، أي تأثير على إمدادات السلع الرئيسة، مشددة في الوقت ذاته على قدرة النظام التمويني للكويت على التعامل مع أي طارئ.

وأضافت: الكويت لا تستورد أيا من سلعها الرئيسة من روسيا أو أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يتم استيراد القمح والشعير من استراليا والأرجنتين.



وأوضحت أن الأسعار قد ترتفع عالميا نتيجة الأحداث الحالية، إذا توقفت روسيا وأوكرانيا عن تصدير القمح والشعير كونهما من أكبر الدول إنتاجاً لهما.

وأكدت المصادر أن الكويت قادرة على التعامل مع ارتفاعات الأسعار في حال زيادتها، أو توقف الإمدادات، مبينة أن مشتريات الكويت بمختلف أنواعها تأتي من آسيا وأفريقيا وأوروبا الغربية.

وفي سياق متصل، أوصى تقرير رسمي بضرورة اعتماد خطة استراتيجية للأمن الغذائي قابلة للقياس والمتابعة تشتمل على آليات فاعلة لتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وكذلك الأعداد المستهدفة للمزارع حسب تخصصها، مع تحديد مستهدفات الاكتفاء الذاتي للأغذية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي.