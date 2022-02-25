«النهار» تعود 6 مارس

الأولى

بمناسبة الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير وذكرى الاسراء والمعراج، تحتجب «النهار» عن الصدور اعتباراً من بعد غد الأحد على أن تعاود الصدور يوم الأحد الموافق 6 مارس مع التنويه إلى استمرار عمل «النهار أونلاين» عبر منصاتها الإلكترونية.

وأسرة تحرير «النهار» تنتهز هذه المناسبة لترفع إلى القيادة السياسية والمواطنين وجميع المقيمين على أرض الكويت الطاهرة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية مبتهلة للمولى -عز وجل- أن يديم على الكويت وأهلها الأمن والأمان والاستقرار والعز والرخاء والتقدم.