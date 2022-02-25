loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«النهار» تعود 6 مارس


بمناسبة الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير وذكرى الاسراء والمعراج، تحتجب «النهار» عن الصدور اعتباراً من بعد غد الأحد على أن تعاود الصدور يوم الأحد الموافق 6 مارس مع التنويه إلى استمرار عمل «النهار أونلاين» عبر منصاتها الإلكترونية.
وأسرة تحرير «النهار» تنتهز هذه المناسبة لترفع إلى القيادة السياسية والمواطنين وجميع المقيمين على أرض الكويت الطاهرة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية مبتهلة للمولى -عز وجل- أن يديم على الكويت وأهلها الأمن والأمان والاستقرار والعز والرخاء والتقدم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة