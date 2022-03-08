آراء

عنوان مقالنا اليوم سماري كلمة كويتية بحتة وأصيلة وهي طريقة من طرق صيد السمك حيث يترك القارب (الطراد) يسير حسب تيار الماء أو اتجاه الريح دون أي نوع من انواع التحكم في البحار أو الشراع أو المحرك، وعلى سبيل المثال تقال فلان سمر بالمشي يعني مشى مسافة طويلة من غير ان يدرك قدر المسافة وتقال ببعض الحالات والمواقف ليش سمرت أو امسمر، واليوم نقدر ان نقول ان حال واداء أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية (سماري) ومركب حياة وعيشة المواطن امسمر على الله.

والحين نقول ليش مركب المواطن صار وضعه سماري بعد العطلة الطويلة التي جاءت بمناسبة العيد الوطني الـ61 ويوم التحرير الـ31 والاسراء والمعراج بواقع 9 أيام في بلد فقير ترفيهيا وسياحيا مما جعل المواطن سماري في هذه الايام وكيفية قضائها من دون ان يسأل اي مشرع عن سبب هذه العطلة الطويلة لكون المشرعين الكرام مشغولين في صراعاتهم ومكاسبهم مع ومن الحكومة الرشيدة وحال الرشيدة ليس افضل منهم بل مثلهم حيث بات الترهل في مختلف القطاعات لأن الرشيدة عندنا باتت تعمل بمقولة (الهون أبرك ما يكون) ولدرجة ان المواطنين باتوا في حيرة من امرهم بسبب عودة الدراسة لان وزارة التربية لتعرف كيف تعود وتبدأ بالدراسة وآخر انجازات الوزارة المذكورة كيف تنظف وتجهز المدارس وبات المعلم ومدير المدرسة (الناظر) باحثين عن عمالة للتنظيف! والسؤال هنا لكل قيادات وزارة التربية اين عقود الصيانة والتنظيف التي لدى الوزارة؟ وكل هذا فوق سوء الحالة التعليمية يعني التعليم عندنا سماري، ومع بداية الحرب الروسية الاوكرانية بات معلوما للجميع ارتفاع اسعار النفط والغاز بالعالم كله مع زيادة في اسعار المواد الغذائية ومن اهمها القمح والأرز (العيش) بالاضافة لأسعار الشحن العالمية والتأمين على البضائع والرَّبع عندنا يوزعون التموين مجانياً للصفوف الامامية في هذا الوقت وهنا اقول تكريم الصفوف الامامية حق خالص لهم ولكن التوقيت اليوم خطأ لكون هذا التموين يعد من المخزون الرئيسي للبلد في حال أي ازمة عالمية فكان من الاجدر بهم ان يوقف الآن ويتم توزيعه بعد عودة الحياة الطبيعية بالعالم وجم شهر فوق السنتين ما هي مشكلة والكل يفهم سبب توقيف التوزيع من اجل المصلحة العامة التي تم نسيانها من اجل بعض المكاسب باعضاء السلطتين بالبلاد وهنا نقول العالم كله مشغول بالحرب وكيفية تأمين الغذاء لشعوبهم ونحن «سماري» على الله، هاتان حالتان تبينان ان الوضع «سماري» عندنا ونزيد عليهم الوضع الامني بالبلاد الذي بات سماري حيل حيث انتشار الجريمة والمواد المخدرة التي باتت خطرا حقيقيا على المواطن بحيث لا رادع ولا حساب بحيث بات الكل سماري من حيث الامن والامان وآخرتها جريمة العارضية التي راح ضحيتها 3 مواطنين على يد وافد وهنا نقول ان التركيبة السكانية انفجرت من حالها الذي هو سماري ولسنا عارفين لاي حد سوف نصل بسبب التركيبة التي اهلكت الوطن والمواطن وربعنا ما عندهم إلا الضغط على المواطن والبحث عن طرق لزيادة ارهاق جيبه يعني فوق البلاء عوانه، سلطيان وضعهم وحالهم سماري والخاسر والمتضرر والمبتلى هو المواطن الذي يبحث عن طريقة وحل حتى يخلص من حال السماري الذي تعيشه البلاد والعباد.

وبالختام دام الحال عندنا بات سماري عيل مالنا نحن المواطنين سوى الجلوس وانتظار الفرج من العلي القدير ونغني اغنية الفنان الراحل/ ابو بكر سالم (ياسمار مايحلى السمر الا بصوت الدان ياسمار انا تحملت مرارات الهوى والجور والنكران منك يازمن يكفي ترى الحال استوى حتى الذي اهواه من قلبي هوى والدار غير الدار) والحين ما ظل عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وسوء ويبدل حالنا السماري لحال الصلاح والاصلاح الفعلي، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: أي زمن نحن فيه؟ الجواب زمن الأرانب والبلاليييط المحترق بس انت يا مواطن متى راح تركد وتترك الخبال

