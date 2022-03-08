في ذكرى العيد الوطني الـ 61 وعيد التحرير الـ 31

آراء

2 أغسطس يوم الخميس لم يكن عاديا، وبالذات للكويت والكويتيين.

فهو يوم ليس كباقي الايام، حيث في ذلك اليوم غزا الجار جاره، غير مباليا برابطة صلة الدم، وحقوق الجيرة، وفي فجر هذا الصباح والناس نيام، دخل المقبور طاغية العراق البلاد، وقتل العباد، وسرق ونهب، وهتك العرض، ولم يسلم من شره أحد، حتى الكائنات الحية، والاسماك في البحر، لقد دمر البيئة بأكملها، وحرق اليابس والأخضر، ودمر جميع المباني، ومعالم الكويت، كأبراج الكويت، وقصر السيف ومجلس الوزراء وغيرها الكثير، وحرق آبار النفط، واشعل النار في اكثر من 720 بئرا، لم يسلم الجميع من شر هذا الطاغية.

طاغية العراق خاض حرباً كبيرة على مدى 8 سنوات، مع دولة مجاورة، له وهي الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقتل ما قتل وشرد ما استطاع، وهدم المنازل على رؤوس أصحابها، لم يفرق بين رضيع او صغير او كبير، ولا شاب ولا عجوز، والجميع أخذ نصيبا من شره ثم اخطأ خطيئة اخرى لا تغتفر، عندما دخل وغزا دولة عربية اسلامية، محدودة المساحة مبررا فعلته مرة بأن الكويت سرقت من نفط العراق، وهذه الآبار التي تستفيد منها الكويت هي بالأساس تابعة للعراق، ومرة أخرى يدعي بأن الكويت والمملكة العربية السعودية ودولاً أخرى من دول الخليج هي من تتحكم بأسعار البترول، ما أدى معه الى خفض البترول على ادعائهم، وبالتالي ادى الى تدهور اقتصاد العراق.

لقد انخدع العالم العربي بل والاسلامي أيضا بل والعالم بأكمله الذي يعيش حول هذا النظام، لقد حمل لعدة سنوات شعارات زائفة بأنه سيف العرب وبطل العروبة وبأنه هو أول من بادر وسيحرر أرض فلسطين عاصمتها القدس، وحاول أن يلعب بمشاعر الفلسطينيين، طوال السنوات السابقة قائلا لهم عند غزوه للكويت أنه جاء اليوم لتتحرر بلدكم من العدو الصهيوني، ويومها اطلق صاروخا تمثيليا بل عشوائيا، ليكسب ثقة ودعم الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره.

هذا هو طاغية بغداد الذي حارب الاكراد نساء وشيوخا، صغارا وكبارا، بالاسلحة الكيماوية المحرمة دوليا لسنوات طويلة، وقتل منهم الكثير، حتى شعبه لم يسلم من شره.

وبهذه المناسبة الحزينة على دولتنا الحبيبة الكويت، نحب أن نقف وقفة اجلال واكرام لشهدائنا شهداء الكويت الابرار، الذين باعوا النفس والنفيس من اجل ان تتحرر دولتنا، من أيد الغزاة وان التاريخ لايمكن أن ينسى ما قام به هؤلاء الابطال مهما تعاقبت الايام والسنون ونقول قوله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون».

وانا لله وانا اليه راجعون.

الله، الوطن، الأمير

