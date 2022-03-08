أثر الأدب في حياة العرب

آراء

يعتبر الأدب العربي في حياة العرب بمثابة مرآة الخاطر وصورة العقل ولقد كان للأدب العربي دور مهم في بناء المجتمع من خلال الربط بين الماضي والحاضر، وذلك بنقل القيم والمبادئ والعادات التي تربى عليها أجدادنا السابقون عبر العصور والأزمان ليحملها لنا الشعراء والأدباء من خلال ما سطروه ودونوه في كتبهم حتى ننهل من عبيرها.

فإذا كان الأدب هو مرآة الخاطر وصورة العقل يتأثر بما ينال المدارك والمشاعر من مدنية محدثة وحضارة مهيمنة وظواهر علمية، فان للأدب أثرا عظيما في بناء الفرد والأمة كما أنه يتأثر بقوة اللغة ومدى تأثيرها في المجتمعات، وهذا ينعكس على قيمة الأديب نفسه، فقد تبارى الأدباء في استنباط عيون المعاني وتخيروا شريف الألفاظ مما لم يكن حشويا أو سوقيا، فتوسعوا في البديع وعنوا بالتنميق والتنسيق، ثم نجد أنهم وعبر تعاقب الأجيال طوروا في رأس الأدب العربي أعني الشعر ففرعوا له فنونا علميه كعلم العروض والقافية وعلم النقد، وتوسعوا في أغراضه الشعرية من فخر وتشبيه إلى مدح وهجاء ووصف وغيرها من الأغراض الشعرية، ولم يكتفوا بذلك فشرعوا للأدب أبوابا جديدة، فبرز أساطيل البلاغة وأساتذة البيان بفنون أدبية جديدة، كالمقالات النثرية والمقامات والوصايا والخطابة والقصة والامثال وغيرها... الخ.

ومن نافلة القول تجدر الإشارة إلى أن الكويت هي رائدة الثقافة في دول الخليج العربي، وأن الأدب كان دائما مقترنا بمغامرة الإنسان للعيش ومنفتحا على الحوار مع الآخر، لذا برزت نخبه من المبدعين وكبار الأدباء والشعراء والتنويريين، فقاد الأدب الكويتي بذلك المنطقة برمتها إلى واحات وارفة الظلال يانعة الثمار ليثبت أن للأدب دورا مهما في بناء الفرد والأمة.

«حفظ الله الكويت وشعبها الأبي وجعلها دائماً منارة للعلم والأدب والرقي»

بقلم : المحامي عبد المحسن محمد الحسيني