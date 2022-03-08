النسوية الكويتية داخل صندوق النسوية الغربية

آراء

النسْوية أو الأنثوية هي مجموعة من الحركات الاجتماعية والسياسية والأيديولوجيات التي تهدف إلى تعريف وتأسيس المساواة السياسية والاقتصادية والشخصية والاجتماعية بين الجنسين والتخلص من عبودية المرأة وإعطائها حقها في التعليم وحمايتها من العنف والتبعية ولذلك بدأت الحركة النسوية في الفكر الغربي أولا في القرن التاسع عشر وصيغ مصطلح النسوية لأول مرة في العام 1895، وقد كان ظهورها بفضل جهود حركات المقاومة لتبعية النساء للرجال التي برزت في انجلترا في القرن السابع عشر.

وينقسم تاريخ النسوية الغربية إلى موجات وخلال فترات وتختلف أهداف كل موجة بناءً على ما تم تحقيقه في سابقتها، في حين أن النسويات في جميع أنحاء العالم قد اختلفوا في الأسباب والأهداف والنوايا اعتماداً على الوقت، والثقافة، والبلاد،والمجتمعات، حيث أن لكل مجتمع طبيعة حياة تختلف عن المجتمع الاخر.

هناك مجتمعات مازالت تعاني فيها المرأة وبحاجة لموجة جديدة من الحركات النسوية التي يجب أن تواكب ما يحدث في مجتمعها، مثل بعض الدول العربية، دول مساحتها الجغرافية كبيرة ذات تعداد سكاني هائل مازالت بعض القرى لديها تعاني المرأة فيها من الاضطهاد والعنف والجهل بمكانتها وأهمية دورها أي مازالت تعيش في الموجة الأولى من القرن السابع عشر حيث ان هذه القرى مازالت تحت سيطرة افكار قديمة باسم الاعراف والعادات والتقاليد وأيضا باسم الدين الذي هو بعيد كل البعد عن سلب حرية المرأة، والمثقف بالدين ومُلم بتاريخ الامم الاسلامية يعلم أن الاسلام يخدم حريتها ويعزز من مكانتها المجتمعية، لذلك تحتاج هذه القرى إلى موجة جديدة قوية تنهض بمستوى المرأة الفكري والاجتماعي في جميع مجالات الحياة.

ومع هذا وبالمقارنة مع الدول الأوروبية التي تناشد الحركات النسوية في المجتمعات العربية التأسي بها في المساواة بين الرجل والمرأة والتي ترى هذه الحركات انها دول أعطت المرأة كامل حريتها، نرى وبحسب احصائية منظمة الصحة العالمية فهي تتصدر قائمة الدول الاكثر تعرض المرأة للعنف فيها (قتل، اغتصاب، ضرب، تشريد... الخ) ولقد استعرضت شبكة «سكاي نيوز»، الدول الأكثر خطرا على النساء ومنها على سبيل الحصر غيانا (دولة صغيرة في أميركا الجنوبية)، المكسيك، روسيا، واعتمدت هذه القائمة على أرقام صادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي، والمدهش في الأمر أن كثيرا من هؤلاء النسوة قتلن لكونهن نساء فقط،والمدهش أيضا أن في روسيا تزداد مبيعات الزهور في الاحتفال في يوم المرأة العالمي وتتلقى النساء العديد من باقات الورد ويحتفل التلفزيون الروسي بهذه المناسبة رغم ذلك ووفقًا لبحث أجراه اخيرا مجلس دوما الروسي، فإن 80% من النساء تتعرض للأهانة والعنف وكذلك في أيطاليا وكندا وأغلب الدول الأوروبية، وتأتي الدول العربية في اخر قائمة هذه الدول.

مثل هذه الدول وأخرى كثيرة تحتاج وبشدة إلى موجات أخرى من الحركات النسوية لتوعيتهم بحقوق المرأة وليس فقط مساواتها بالرجل.

في حين أن دولة مثل الكويت صغيرة بمساحتها مقارنة بهذه الدول وبتعداد السكان قليل أيضا، قد أولت اهتماماً كبيراً للمرأة وقضاياها المختلفة وإشراكها في الخطط والبرامج التنموية الوطنية، وقدمت لها كل ما من شأنه تمكينها والنهوض بها، واحتلت المناصب القيادية والاشرافية، وأصبحت تنافس الرجل وشغلت مختلف الوظائف والمهن وتبوأت مراكز عدة في الدولة، وتمكنت من حصولها على حقوق ومساواة تكفل لها الحرية والأمان والتعليم والعمل والكسب والعيش الكريم، نعم مازالت هناك بعض القوانين التي تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل حيث إن حقوق المواطنة ما زالت منقوصة ومقيدة بشروط لا تتناسب البتة مع الحقوق الانسانية (الاسكان والجنسية لأبنائها).

اذن نحن بحاجة إلى الحقوق الانسانية والمواطنة فهي قبل أن تكون حقوق مرأة فقط هي حق إنساني بعيد عن طلب المساواة بين الجنسين، إن الأعراف المستقرة والقرارات التنظيمية واللوائح الإدارية والأحكام القضائية، والتشريعات الخاصة بجميع جوانب الحياة للجنسين امرأة ورجلا لابد من مراجعتها وتجديدها لتتناسب مع طبيعة التطورات والمتغيرات في المجتمع، فهي قوانين وضعية والحياة ثابت متغير.

السؤال ماذا تريد الجمعيات النسائية في الكويت؟ ما الاسباب التي تجعلها تصدح بعمل ندوات؟ وتنادي وتطالب بها من خلال المهرجانات الخطابية والمحاضرات، كنا ومازلنا نسمع بمطالباتها بحرية المرأة في الكويت والتي تُركّز دائما على الحقوق التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية والأعراف المجتمعية

فالمطالب بارتداء البكيني على الشواطئ العامة، والزواج بلا موافقة الأهل، وأن تسكن الفتاة بمفردها في الفنادق، وإلغاء قانون التشبه بالنساء والتشبه بالرجال، وتعديل قانون المواريث، وإلغاء تعدد الزوجات،.... الخ، جميعها قوانين لا تستفيد منها المرأة ولا تلامس واقعها العملي واليومي لحياتها العملية ، هذه الجمعيات تعتقد أن التمكين النسوي يبدأ من حصولها على هذه المتطلبات وتعتبر حصولها عليها انتصارا وبداية لحياة الحرية المنشودة ، متطلبات لا تراعي سياق المجتمع الذي تعيش فيه، هي تسعى للوصول لمستوى الحرية في المجتمعات الغربية فقط دون إدراك ولا وعي بأن ما ينطبق على مجتمعاتهم ليس بالضرورة ينطبق على وسطنا ومجتمعنا وأن حرية المرأة في الكويت لا تقاس بحرية المرأة الغربية وأن سعادة المرأة الكويتية ليست بحصولها على هذه المتطلبات وهناك فوارق بين كل فئات المجتمع وقيم ومبادئ لابد أن تدرس وتأخذ بالاعتبار.

جمعيات ينقص أعضاؤها مهارات التطبيق والممارسة ولديها سوء فهم مجتمعي وآراء تأخذها من المقربين فقط الذين يوافقونها نفس الفكرة والرأي، جمعيات توقف عندها الزمن في السبعينيات ومازالت تنادي بالنسوية الراديكالية المشهورة بذلك الوقت.

ما الانجازات والقوانين التي كانت مثل هذه الجمعيات السبب الرئيس في تغييرها، ما هو دورها غير تمثيل الجمعيات النسائية في الكويت أمام المحافل الخليجية والعربية القارية والدولية التي تعقدها الهيئات داخليا وخارجيا، وإقامة الندوات التي تنادي بالحرية وكأننا نعيش العبودية وفي انتظار العتق وتنفس صعداء الحرية.

إن جميع ما حصلت عليه المرأة الكويتية هو بسبب قوانين سياسية بحتة ارتأت الحكومة تغييرها.

نعم هناك قوانين تحتاج الى تعديل، لكن من ناحية أخرى المرأة الكويتية ولله الحمد لا تعيش في جحيم وفي ظلام كما تصوره هذه الجمعيات التي باتت العضوية فيها برستيجا سياسيا ولدى البعض الاخر إثبات وجود فالخروج من عضويتها بمثابة نهاية لوجودهن المجتمعي وأخريات تمثل لهن العضوية إضافة لسيرتها الذاتية وللبروز الاجتماعي.

حركات وجمعيات تدور حول فكرة الهوية وليس حول فكرة الحقوق الاجتماعية والإنسانية للمرأة.

ان الوضع العام في المجتمع يجعلنا نسأل انفسنا هل تعيش المرأة الكويتية في مجتمع قامع لحريتها تحت قوانين مستبدة لكيانها كامرأة؟ هل تعيش في دولة لا تعطيها الحرية في اختيار نمط حياتها وتقف حجر عثرة امام طموحاتها؟ هل هي مضطهدة لدرجة صعوبة العيش في هذا البلد؟ هل تتحكم بها قوانين وتشريعات تستحيل معها تحمل الظروف المعيشية؟ اذا كانت الاجابة بـ «لا» اذن لابد لهذه الجمعيات والحركات التي تطالب بحرية المرأة ان تغير نهجها وتغير مدارسهم الفكرية ويختارون موجة اخرى تناسب وضع المجتمع الحالي والمظاهر المستجدة، لان الاجابة بـ «نعم» تعني اني مازالت اعيش في بلد اعاني فيه من العبودية والتبعية واعامل فيه مثل الجواري، وهو مناف لواقعي ولظروف الحياة العامة والخاصة التي اعيشها الان في كنف وطن مثل الكويت.

لتخرج هذه الجمعيات والحركات النسوية الكويتية من الصندوق النسوي الغربي وهو الانطلاق من مفهوم صراعي للعالم، حيث يتمركز الذكر على ذاته، والاثنى على ذاتها، ويصبح تاريخ الحضارة البشرية صراعا بين الرجل والمرأة ومحاولة من المرأة للتحرر من هيمنة الرجل.

ولتستوعب ان عالمهم متعدد المراكز لا يلتفت للفروق الظاهرية والباطنية، حيث انه عالم سائل -كما يصف زيغمونت باومان - لا مركز له، وهذا كله بالضرورة يؤدي الى ظهور الجنس الواحد او الجنس الوسط بين الجنسين.

نحن نتطلب من الفكرة ان تجاري طبيعة الناس بدلا من ان نتطلب مجاراة الطبيعة للفكرة «علي الوردي».

بقلم : مريم الخالدي