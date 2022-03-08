الأزهر رمانة ميزان الفهم الصحيح للدين

آراء

اللهم قدرني على مضللي هذا الزمن، لا أنفك من التعليق على حوار فيلم أصحاب ولا أعر، هذا البكابورت الذي انفجر في وجوهنا ليلوثنا، شكلا ومضمونا، ويمحق فطرتنا السوية، ومقاصد كل الأديان السماوية، إذ تهب علينا فيديوهات إبراهيم عيسى، ولا هو بإبراهيم، ولا هو بعيسى، للأسف استطاع أن يخدعنا، وكنت مستمعة جيدة له، خاصة أثناء الثورة، وما أعقبها، والآن افتضحت هويته الحقيقية (إنه يغرد، ويصدح، ويجعر ) لمن يوجهه، ويمول! بموقفه الأخير من فيلم أصحاب ولا أعر، ومحاولاته التي تثير السخرية، والاشمئزاز وهو يبرر، لهذا العمل والدفاع عنه، لدرجة إنه ينادي بترهيب أي فكر يخالف ما يرى هؤلاء الفئة الضالة المضلة تحت مسمى الحرية والإبداع، متغافلين هؤلاء (الرويبضة) أن الحرية الحقيقية تقف عند خدش وإيذاء الآخرين، وأن الإبداع الحقيقي هو الحفاظ على الفطرة السوية السليمة التي ارتضاها الله لخلقه. ولكن لست بصدد الرد عليه الآن.

لأهمية الرد على (أرجوز الإعلام) عمرو أديب، الكل يعلم مدى تلونك كالحرباء لمعايشة الكفة الرابحة، ولكن لم أعقب عليك، وخاصة عندما تتأرجز لمصلحة الوطن، إلى أن طفحت علينا بهذا الفيديو الذي غايتك منه (الزج باسم الإمام الأكبر، والنبتة طيبة الأصل التي تضرب بجذورها في تربة مصر الخصبة نسبا وصهرا، علما وخلقا، وتواضعا، ريحانة كل بيت مصري، متربع على القلوب، وفوق الرؤوس، فضيلة الإمام الأكبر العلامة، شيخ الأزهر، والرمز لأكبر وأعظم مؤسسة دينية (معتدلة) ورمانة ميزان الفهم الصحيح للإسلام (السلم، والنور، والعلم، والحرية) فضيلة ونور عيون كل ذي فطرة سوية وقلب سليم (فضيلة الدكتور أحمد الطيب) فهو أكبر من طغاة وأهل الشر، والغي، ليس لشيء بل لتواضعه وعلمه، وكلمة الحق التي يزأر بها أسدا في وجه الموجة العاتية المتجبرة الفاحشة لسحق وزلزلة ثوابتنا، المعتدلة المستنيرة بنور الحق (الله نور، ويأبى سبحانه، إلا أن يتم نوره) فأيها الببغاء المسخ غايتك النيل من مكانة رمز الأزهر، وزج اسمه في مهاترات هو بريء منها، ومن خبثك رابط موضوعك الذي افتعلت وهو (ضرب المرأة) والإمام الفاضل كلنا على يقين راسخ إنه لم ولن يؤيد هذا، مهما قلت وافتعلت أنت ومن على شاكلتك، المجهزون لذلك، وإذا كنت فعلا موضوعياً، كنت تنادي بتعديل هذه المادة من القانون، دون الزج باسم شيخ الأزهر .ولم تمنح المرأة مكانتها وسموها وكرامتها إلا في ظل الإسلام، من ورث، ومشاركة، وتعليم، وملكية خاصة، فحواء من آدم فهما (واحد) وصار اثنان من خلقهما من بعضهما، ويقر الإسلام بمكانة المرأة، بل بعض السور باسم (امرأة) وسورة كاملة لها (النساء) فالإسلام استنشاق حقيقي لأمان وكرامة المرأة، وأي نطع يمد يده على امرأة فهو غير مكتمل الرجولة لديه خلل نفسي أو في التربية، نقص يداريه بقوته العضلية عليها، وتجده نفسه عاجزا أمام مثيله؟!!!!

فبطل هري وفري في نفسك يا عمرو أديب، ووفر أرجوزيتك لشيء ينفع البلد بجد، ويساعد على تماسكه وثوابته وأساسياته (الأسرة المصرية في مأمن، في ظل وجود أمثال الإمام الطيب) طبعا بيانه ضد فيلم أصحاب ولا أعر، وراء ذلك، سيظل غصة في درء وإبعاد كل ما يضر (مصر) والأسرة المصرية، بارك الله في عمره، وأمده بالصحة والعافية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، طمأنينة كل مصري أصيل.

بقلم : أنوار سيد