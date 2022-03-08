الحل بالفصل بين التراتبيتين!

الاخيرة

هناك بالكويت والخليج تراتبية للحكم تقوم في الأغلب على عامل السن والانتساب لأب أو جد معين، يقابلها تراتبية لمن يجب أن تسند إليه رئاسة الحكومة، وهو أمر مختلف في متطلباته واستحقاقاته عن بتراتبية الأولى، حيث يمكن أن يتولاها شباب من الأسر الحاكمة ليسوا مقدمين بتراتبية الحكم، وهؤلاء إن حسن اختيارهم سيقودون الحكومة لتنهض البلدان وتسعد الشعوب، كما حدث في دول خليجية، ودول أخرى كسنغافورة وماليزيا وغيرها.

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نرجو أن يتم فصل تراتبية الحكم عن تراتبية الحكومة، وأن نشهد اختيار شباب أو شابات أكفاء من أبناء الأسرة لديهم رؤى استراتيجية وقدرة على تسويق طموحاتهم وأفكارهم ومشاريعهم لرئاسة الحكومات المستقبلية كما رأينا مع شخصيات أمثال الأمراء والشيوخ محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، وتميم بن حمد، وحمد بن عيسى، ومحمد بن مكتوم... إلخ، فالدستور الكويتي قام ببعد نظر بفصل تام بين التراتبيتين فأعطى سمو أمير البلاد حقاً مطلقاً في اختيار من يراه مناسباً لرئاسة الحكومة، ولم يشترط أن يكون رئيس الحكومة من المتقدمين في تراتبية الحكم، لذا فالمرجو تطبيق نص وروح الدستور.. لا أكثر وستشهدون نهضة غير مسبوقة في تاريخ الكويت.

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ومن استحقاقات ذلك الخيار الاستراتيجي المهم أن يكون رئيس الحكومة ذا رؤية واضحة لنهضة البلد ممن يشتهرون بالإيجابية «PROACTIVE» لا من السلبيين القائم جل عملهم على الإرضاء وردود الأفعال، ومن القادرين على اختيار أفضل الأكفاء الأمناء من الكويت وخارجها لمساعدته في وضع الخطط الدائمة والمرحلية وتطبيقها، ثم اختيار فريق على أعلى مستوى من المهنية والاحتراف «لمحاسبة» الوزراء والوكلاء والمديرين والمستشارين حال إخفاقهم في تنفيذ الخطط.

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آخر محطة:

(1) ليس صحياً أو صحيحاً على الإطلاق القبول بكم الإحباط العام السائد في البلد، ويأتي مشروع فصل التراتبيات واختيار الأفضل ضمن أبناء الأسرة أو حتى خارجها عند الضرورة ليوفر «الخيار الوحيد» لنهضة البلد وتغيير التشاؤم السائد إلى تفاؤل، والإحباط إلى طموح، والتوقف إلى حركة، والتخلف إلى تقدم، والخمول إلى نشاط، فهل نبدأ؟!

(2) العزاء الحار للكويت ولآل الخطيب الكرام بوفاة الدكتور أحمد الخطيب، للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

