«تروجينا».. السعودية تطمح لجذب السياحة الجبلية

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يعاود المهندس عادل مساعد الجارالله الخرافي الكتابة في «النهار» بمقاله اليومي على الصفحة الأخيرة اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

مشروع جديد مهم يستغل الطبيعة والبيئة اللتين يوفرهما فصل الشتاء لمنطقة تبوك شمالي المملكة العربية السعودية، حيث تتغطى جبالها بالثلوج، لتكون منتجعاً شتوياً مهماً، سيكون مفتوحاً أمام الزوار على مدار العام، ومن المقرر أن يجري تدشينه في عام 2026.

ذلك ما كشف عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حين أعلن إنشاء «تروجينا» الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة؛ وتأتي في إطار خطة «نيوم» واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي بالمنطقة. وتتميز «نيوم» برؤيتها الطموحة، حيث تسعى للإسهام في تشكيل المستقبل الذي تتكامل فيه المعيشة والعمل، وذلك ضمن مكونات فعلية للاستدامة.

ومن المقرر أن تعلن «نيوم» هذا العام (2022)، عديداً من المشاريع التي تختلف أفكارها، وتتفق في استدامتها ومراعاتها للبيئة وتحقيقها للتوازن.

