ليفربول لإتمام المهمة أمام إنتر

دوليه

يستقبل ليفربول الإنكليزي نظيره إنتر الإيطالي، على ملعب آنفيلد اليوم في إياب ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما يلعب اليوم بايرن ميونيخ الألماني مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي في الدور ذاته.

وحسم ليفربول لقاء الذهاب لصالحه على ملعب سان سيرو بهدفين دون رد، ليضع بالتالي قدمًا في ربع النهائي. ويقدم ليفربول عروضًا قوية في دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما تخطى مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، على الرغم من تواجده في مجموعة الموت التي ضمت أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي إضافة إلى ميلان الإيطالي.

ويعد ليفربول واحدا من بين 3 فرق تخطت مرحلة المجموعات هذا الموسم بالعلامة الكاملة، إلى جانب أياكس وبايرن ميونيخ. ولكن يبقى ليفربول الفريق الوحيد الذي حقق 7 انتصارات متتالية هذا الموسم، بعد تعادل أياكس أمام بنفيكا وبايرن أمام سالزبورغ في ذهاب ثمن النهائي.

ويمر ليفربول بفترة مميزة بقيادة مهاجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه إذ يبتعد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب عن مانشستر سيتي متصدر الدوري بفارق 6 نقاط مع مباراة مؤجلة للحمر. ويطمح ليفربول اليوم إلى مواصلة تقديم عروضه القوية وتأكيد احقيته بالتأهل بتكرار انتصاره على إنتر خصوصا انه يخوض اللقاء على أرضه وبين جماهيره.

من جانبه وجه انتر انذرا لليفربول بفوزه الجمعة على ساليرنيتانا بخماسية في الدوري الإيطالي كان نصيب مهاجمه الارجنتيني لاوتارو مارتينيز ثلاثية منها. علق الأرجنتيني على الفترة الصعبة الذي عاشها مع فريقه مؤخرا، قبل تحقيق الفوز 5-0 على ساليرنيتانا.

وقال لاوتارو، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس إيطاليا»: «على الصعيد الشخصي، كانت فترة صعبة.. أحاول دائمًا بذل قصارى جهدي، لكن في بعض الأحيان قد تهدر أسهل الفرص». وتابع: «احتفلت بعزم وغضب ضد ساليرنيتانا، لأننا نتجه نحو مباراة مهمة أمام ليفربول في دوري الأبطال، وكنا بحاجة لإثبات الكثير من الأشياء.. لقد فقدنا بعض تصميمنا وشخصيتنا مؤخرًا، وكان المنافس عدوانيًا للغاية.. لكننا لعبنا بشكل جيد».

واختتم: «الاحتفال مع (المدرب) إنزاغي؟ إنه يثق بي دائمًا، ويقاتل معنا من خط التماس، ويقف دائمًا إلى جانبنا.. سنذهب إلى ليفربول بتصميم لنلعب مباراتنا ونحاول التأهل».

وفي المباراة الثانية يواجه العملاق الألماني بايرن ميونيخ خطر الخروج المبكر من البطولة بعد تعادله في لقاء الذهاب أمام سالزبورغ إلى جانب تعادله ايضاً في الدوري أمام باير ليفركوزن 1-1 السبت. ويمر بايرن بحالة من التذبذب يسعى إلى تجاوزها اليوم والعودة إلى طريق الانتصارات بما يضمن له التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة الأهم. علق جوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ، على تعثر فريقه أمام ضيفه باير ليفركوزن. وقال ناغلسمان في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي البافاري «كان لدينا مشكلة في اللمسة الأخيرة دائمًا، كما تراجع ليفركوزن للدفاع بشكل مبالغ به في الشوط الثاني، واعتمد على الهجمات المرتدة».

وأقر المدرب الألماني بأن التعادل نتيجة مستحقة للفريقين، مضيفًا «النقطة عادلة للطرفين». ونوه «هدف توماس مولر العكسي يؤكد أن تلك الخطأ من الممكن أن تحدث من أفضل اللاعبين، ولسوء الحظ حدوث ذلك». وأشار مدرب بايرن إلى قيام لاعبي فريقه باتخاذ قرارات خطأ في الكثير من المواقف، مدللًا على ذلك بالتمريرات الخاطئة التي منحها بعض اللاعبين لمهاجمي ليفركوزن. وأتم «هذه الخطأ تعود لثقة لاعبي بايرن ميونخ في قدراتهم، مما يدفعه للمخاطرة بهذه التمريرات، وهذه إشارة جيدة، لكن يجب أن نتخذ القرارات الصحية بشكل أكبر».

من جانبه يحتاج الفريق النمساوي للفوز بأي نتيجة لضمان خطف بطاقة التأهل على حساب العملاق الألماني. وعاني الفريق البافاري بشدة للخروج متعادلا في جولة الذهاب، حيث كان سالزبورغ متقدما في النتيجة حتى الرمق الأخير، قبل أن يسجل الفرنسي كينغسلي كومان هدفا في الوقت القاتل، أنقذ به فريقه من الخسارة.

ولطالما كان بايرن ميونخ مرعبا لجميع منافسيه بمختلف البطولات، حتى عند مواجهته أحد عمالقة أوروبا في البطولة، نظرا لقدرته على اكتساح خصومه بانتصارات ثقيلة، وهو ما تحقق على مدار السنوات الماضية. وشهد الموسم الحالي بالفعل نجاح بايرن في الفوز على كافة منافسيه بدور المجموعات، فيما كان سالزبورغ الناجي الوحيد من قائمة ضحايا قطار بايرن الذي لا يتوقف. وتخلل مرحلة المجموعات فوز بايرن على برشلونة (6-0) بمجموع المباراتين، فيما تغلب على دينامو كييف الأوكراني (5-0) وكذلك بنفيكا (5-2). ورغم تلك النتائج المميزة وتأهل بايرن بالعلامة الكاملة من دور المجموعات، إلا أن تعادله مع سالزبورغ ذهابا يفتح الباب أمام الأخير لتمني تحقيق مفاجأة مدوية من قلب أليانز أرينا. ويتشبث سالزبورغ بالأمل، ساعيا لاستغلال تعثرات بايرن وضياع هيبته هذا الموسم على صعيد البوندسليغا بكثرة تعثراته.

ولعل الوقت يبدو مناسبا لسير سالزبورغ في طريق الآمال، لا سيما بعد تعثر بطل ألمانيا في مباراته الأخيرة بالبوندسليغا.

