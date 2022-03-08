كورتوا: كل شيء ممكن أمام باريس

دوليه

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد بأنه يشعر بالتميز للعب مع الفريق، في اليوم الذي يحتفل فيه النادي بمرور 120 عامًا على تأسيسه.

وفاز ريال مدريد، على سوسييداد في طريق الفوز بلقب الليغا، فيما يركز الفريق حاليًا على «انتفاضة» أوروبية ضد باريس سان جرمان في دوري الأبطال غدا، لكنه أكد أنهم لديهم «ثقة كبيرة». وكتب كورتوا عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي: «أشعر بالفخر لكوني جزءاً من تاريخ أفضل ناد في العالم. عيد ميلاد سعيد 120 لريال مدريد. لكل ما عشناه وما سنختبره!».

وأكد الحارس البلجيكي أهمية العودة ضد ريال سوسييداد (4-1)، بالنظر إلى ما سيواجهه الفريق غدا ضد باريس في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد خسارته بهدف، قائلاً: «فوز كبير يمنحنا أفضلية في الليغا، ويعطينا ثقة كبيرة لما هو قادم».

وأشار كورتوا إلى مباراة الذهاب أمام سان جرمان حين تصدى لضربة جزاء من الأرجنتيني ليو ميسي، وأظهر آماله في العودة في ليلة ساحرة في ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال «مباراة الذهاب في باريس لم تكن جيدة ، لكن في النهاية كل شيء ما زال مفتوحًا وممكنا. أنا سعيد بمساعدة الفريق وبالتصدي لضربة الجزاء. نأمل في العودة في البرنابيو».

