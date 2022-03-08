ميلان استعاد الصدارة

دوليه

استعاد ميلان صدارة الدورة الإيطالي من جاره وغريمه إنتر، بعد فوزه الغالي على نابولي، أحد منافسيه المباشرين على اللقب، في عقر دراه بهدف وحيد للفرنسي أوليفييه جيرو، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين أول من أمس.

وعاد ميلان الى سكة الانتصارات بعد تعادلين تواليًا في المرحلتين السابقتين، ليستعيد الصدارة التي خطفها إنتر الجمعة بخماسية في ساليرنيتانا.

ورفع الروسيونيري رصيده الى 60 نقطة ليفض شراكة النقاط مع نابولي الذي تجمد عند 57، ومتقدمًا باثنتين عن إنتر الذي يملك أفضلية مباراة مؤجلة ضد بولونيا عن منافسَيه.

ويطمح ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي الى لقب أول في «سيري أ» منذ العام 2011، في معركة تعد بأن تكون شرسة حتى الرمق الاخير. من جهته، مني نابولي بالخسارة الاولى في الدوري بعد ثماني مباريات تواليًا من دون هزيمة، بعد أن كان خطف الصدارة في المرحلة السابقة بفارق الاهداف عن ميلان بفوز قاتل في الوقت بدل الضائع على لاتسيو. ويبحث نابولي عن لقب أول في الكالتشيو منذ عام 1990 بقيادة الاسطورة الارجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وثأر ميلان من خسارته المباراة الاولى التي جمعته مع نابولي في الدوري هذا الموسم في ملعب سان سيرو في ديسمبر الماضي وانتهت بفوز الفريق الجنوبي بهدف دون رد. وعلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا، خلا الشوط الاول من أي فرصة خطيرة وسط حذر كبير من الطرفين، فيما جاء الثاني معاكسًا كليًا.ولم يتأخر ميلان لافتتاح التسجيل بعد تشتيت خاطيء من نابولي اثر كرة ثابتة، وصلت الى دافيدي كالابريا على مشارف المنطقة، سددها قوية كانت في طريقها الى الخارج، إلاّ أنّ جيرو كان في المكان المناسب ووضع قدمه ليغير مسارها الى داخل الشباك مسجلاً هدفه الثامن فن الدوري هذا الموسم والاوّل خارج الديار (49).

وارتفع إيقاع المباراة وحاول النيجيري فيكتور أوسيمهن بتسديدة من مشارف المنطقة استقرت بي يدي الحارس الفرنسي مايك مينيان (51). وكاد الجزائري اسماعيل بن ناصر يضاعف النتيجة للضيوف بعد أن سدد كرة لولبية بيسراه من الجهة اليمنى خارج المنطقة نحو اسفل الزاوية اليسرى، أبعدها الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا الى ركنية (55)، قبل أن يتصدى لرأسية المدافع الانكليزي فوكايو توموري من الكرة الناتجة عنها (56).

وخرج جيرو في الدقيقة 68 بسبب إصابة في قدمه ليدخل بدلاً منه الكرواتي أنتي ريبيتش، كما دفع بيولي بالبلجيكي أليكسيس ساليماكرز.من جهته، دفع لوتشانو سباليتي بالمكسيكي هيرفينغ لوسانو والبلجيكي دريس مرتنز في محاولة لإنقاذ الوضع دون جدوى.

وعزز يوفنتوس مركزه الرابع في الصراع على آخر مقاعد دوري أبطال أوروبا بفوزه الصعب على ضيفه سبيتسيا 1-0 بفضل الإسباني ألفارو موراتا.

وواصل البيانكونيري صحوته بفوز ثانٍ تواليًا بعد أول مثير 3-2 على إمبولي الاسبوع الماضي، سبقه تعادلان تواليًا.

ورفع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري رصيده الى 53 نقطة مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن أتالانتا الخامس الذي سقط السبت ضد روما، علمًا أن لفريق مدينة برغامو مباراة مؤجلة.وسجل موارتا الهدف الوحيد في الدقيقة 21 عندما مرر حارس المنافس إيفان بروفيديل كرة خاطئة الى مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني في وسط الملعب، ومنه الى الصربي دوشان فلاهوفيش الذي مررها الى مانويل لوكاتيلي على مشارف المنطقة ومنه الى الاسباني سددها من داخلها زاحفة الى يسار الحارس. وفي فلورنسا، سجل البولندي كريستوف بوينتيك الذي وصل بدلا من فلاهوفيتش، هدفه السادس مع فيورنتننا منذ وصوله في يناير في التعادل 1-1 مع فيرونا.

وتابع دومينيكو بيراردي موسمه المميز مع ساسوولو بعد أن سجل ركلتي جزاء في الفوز 4-1 على مضيفه فينيتسيا. كما تعادل جنوى مع ضيفه إمبولي سلبًا في نتيجة مماثلة لمواجهة بولونيا وضيفه تورينو.

