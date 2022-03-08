مرسيليا فشل في استعادة الوصافة

دوليه

فشل مرسيليا في استعادة المركز الثاني بعد خسارته أمام ضيفه موناكو 0-1 أول من أمس ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي، والتي شهدت تعزيز رين حظوظه بحجز مقعد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه أنجيه 2-0.

في المباراة الأولى على ملعب فيلودروم، فشل مرسيليا في الخروج فائزاً في الدوري للمباراة الثالثة توالياً، وتجمد رصيده عند 47 نقطة متأخراً بنقطتين عن الوصيف نيس الفائز على باريس سان جرمان المتصدر بهدف يتيم السبت. في المقابل، صعد موناكو للمركز الثامن برصيد 41 نقطة متساوياً مع ليون الفائز على لوريان 4-1 في افتتاح هذه المرحلة الجمعة.سجل نادي الامارة الهدف الوحيد بعد لعبة مشتركة بدأها وسام بن يدر بتمريرة من 20 متراً إلى المهاجم الألماني كيفن فولاند في العمق على يسار المنطقة، ليتخلص من المدافع البرازيلي لوان بيريس ويسدد بيسراه كرة اصطدمت بالقائم وعادت إلى المهاجم البرتغالي جيلسون مارتنس أودعها في الشباك (58).

وعاد موناكو إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز في الدوري (تعادلان وهزيمة)، والرابعة في مختلف المسابقات بعدما خرج من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية بركلات الترجيح أمام نانت الأربعاء الماضي. في المباراة الثانية، تقاسم رين الهدفين في الشوطين، فافتتح التسجيل في الأوّل عبر بنجامان بوريغو (33)، ليضاعف النتيجة في الثاني بفضل غايتان لابورد (87)، في هدفه الـ 14 في الدوري هذا الموسم. ورفع رين الذي حقق فوزه الرابع عشر هذا الموسم رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع. في المقابل، تعرض أنجيه لخسارته السادسة توالياً وذلك للمرة الاولى منذ عودته إلى النخبة في عام 2015، ولم يعد يتبعد في المركز الرابع عشر سوى بفارق 5 نقاط عن لوريان اول الهابطين (29 مقابل 24). وتعثر ستراسبورغ الخامس أمام مضيفه رينس الذي انتزع منه تعادلاً قاتلاً 1-1 . ورفع ستراسبورغ رصيده إلى 44 نقطة، وبات تحت تهديد نانت المنتشي بتأهله إلى نهائي مسابقة الكأس المحلية ليلاقي نيس، والفائز على ضيفه مونبلييه 2-0، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس. وأكرم ليل، حامل اللقب، وفادة ضيفه كليرمون-فيران بفوزه عليه 4-0. وصعد ليل للمركز السابع برصيد 42 نقطة متساوياً مع نانت، في حين بقي كليرمون في المركز الخامس عشر مع 28 نقطة. وعاد سانت اتيان الذي يصارع للبقاء في الدرجة الأولى إلى سكة الانتصارات مجدداً بعد فوزه على منافسه المباشر على احدى بطاقات البقاء متز 1-0.

