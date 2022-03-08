غرناطة أقال مورينو

دوليه

أعلن نادي غرناطة إقالة مدربه روبيرت مورينو، عقب خسارة الفريق على أرض فالنسيا 1-3 في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وكان النادي الأندلسي فشل في إحراز أي انتصار خلال الجولات التسع الأخيرة بالدوري، ويحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب بخمس وعشرين نقطة من سبع وعشرين مباراة. ونشر غرناطة بياناً مقتضباً على موقعه الرسمي شكر فيه مورينو الذي استلم الدفة الفنية للفريق شهر يونيو المنصرم، على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنياً له التوفيق في مستقبله، كما أوضح النادي الأندلسي أن روبين توريثيا سيتسلم قيادة الفريق بصورة مؤقتة إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

