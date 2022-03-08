سيتي أذلَّ يونايتد برباعية

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سجل كل من الجزائري رياض محرز والبلجيكي كيفن دي بروين ثنائية، ليقودا سيتي إلى حسم دربي مانشستر 4-1 على ضيفه يونايتد المنقوص من البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملعب الاتحاد أول من أمس، ليستعيد المتصدر فارق النقاط الست مع ليفربول مطارده المباشر، ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من الدوري الإنكليزي التي شهدت صعود أرسنال إلى المركز الرابع بفوزه على واتفورد.

وسجل دي بروين ثنائيته في الشوط الأول (5 و28) ومحرز في الثاني (68 و90)، فيما أحرز جايدون سانشو الهدف الوحيد للضيوف (22). وجدد بطل إنكلترا فوزه على جاره هذا الموسم في الدوري بعد أن أسقطه 2-0 في المباراة الأولى على ملعب أولد ترافورد، ليحقق انتصاره الأول على أرضه في دربي مانشستر منذ نوفمبر 2018. ورفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 69 نقطة بفارق ست نقاط عن ليفربول الفائز السبت على وست هام، علمًا أن للأخير مباراة مؤجلة ضد أرسنال.

وغاب رونالدو عن المباراة بسب إصابة في الورك والمدافعان الفرنسي رافايل فاران ولوك شو لإصابتهما بفيروس كورونا، وفق ما أعلن الألماني رالف رانغنيك مدرب يونايتد قبل المباراة. ومع استمرار غياب الأوروغوياني إدينسون كافاني لعدم جاهزيته، لعب يونايتد من دون رأس حربة، فيما قاد الهجوم سانشو والسويدي الشاب أنتوني إيلانغا والبرتغالي برونو فرنانديش. من جهته، افتقد سيتي لمدافعه البرتغالي المؤثر روبن دياش الذي سيبتعد ما بين أربعة وستة أسابيع بسبب تمزق عضلي، فيما قاد الهجوم فيل فودن، جاك غريليش ومحرز فيما بقي رحيم ستيرلينغ على دكة البدلاء. واستعد سيتي بأفضل طريقة لمباراته «شبه الهامشية» في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد سبورتينغ غدا، بعد أن اكتسحه ذهابًا بخماسية نظيفة، وهو الساعي للقب قاري أول في تاريخه.

وهي الخسارة الأولى ليونايتد في الدوري بعد ست مباريات من دون هزيمة منذ سقوطه على ارضه أمام ولفرهامبتون مطلع العام. ولم يتأخر سيتي ليفتتح التسجيل عندما مرر البرتغالي برناردو سيلفا كرة عن الجهة اليسرى إلى دي بروين غير المراقب داخل المنطقة سددها قوية في مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا (5).

وأدرك يونايتد التعادل بعد أن مرر الفرنسي بول بوغبا الكرة نحو الاتجاه المعاكس إلى سانشو على الجهة اليسرى الذي راوغ لاعبَين قبل أن يسدد كرة لولبية من داخل المنطقة إلى يسار الحارس (22). وتسلّم بعدها أصحاب الأرض زمام الأمور ونجحوا في التقدم مجددًا إثر بلبلة في المنطقة، أولا عندما تصدى دي خيا لتسديدة فودن من مسافة قريبة، لتتهيأ أمام سيلفا الذي تابعها ارتدت من الدفاع قبل أن يشتتها السويدي فيكتور لينديلوف وتصل أمام دي بروين تابعها في المرمى (28). وفرض سيتي سيطرة مطلقة على الشوط الثاني الذي لم يسدد فيه يونايتد أي تسديدة على الإطلاق رغم دخول راشفورد ولينغارد، ونجح محرز في إحراز الهدف الثالث بطريقة رائعة عندما رفع دي بروين الكرة من ركنية إلى الجزائري نحو الجهة الأخرى على مشارف المنطقة، تابعها منخفضة على الطائر في أسفل الزاوية اليمنى (68).

وواصل سيتي ضغطه وكاد يخرج بنتيجة أقسى لولا دي خيا الذي تصدى لكرة أخرى من محرز (73) وثم من البرتغالي جواو كانسيلو على الطائر «نصف مقصية» (81).

وأحرز محرز الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه عندما وصلته الكرة من الألماني إيلكاي غوندوغان، بديل دي بروين، بين الخطوط تابعها قوية ارتطمت بوجه دي خيا وتابعت طريقها في سقف المرمى، ليؤكد حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) صحة الهدف بعد أن ألغاه بداعي التسلل (90).

وارتقى أرسنال إلى المركز الرابع بفوز رابع تواليًا على حساب مضيفه مضيفه واتفورد 3-2. وسجل أهداف فريق المدفعجية الذي يمر بفترة مميزة كل من النرويجي مارتن أوديغارد (5)، بوكايو ساكا (30) والبرازيلي غابريال مارتينيلي (52)، فيما سجل الكولومبي كوتشو هرنانديس أحد أجمل أهداف الموسم بمقصية رائعة عندما عادل النتيجة لأصحاب الارض (11)، بينما سجل الفرنسي موسى سيسوكو الثاني (87).

ورفع النادي اللندني رصيده إلى 48 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس، وثلاث عن وست هام السادس، علمًا أن أرسنال يملك ثلاث مباريات مؤجلة ضد ليفربول على أرضه وتشلسي وتوتنهام خارجها. وبقي واتفورد من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا مع 19 نقطة في المركز ما قبل الأخير.

