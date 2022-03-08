نيفيل: سيتي كان رائعاً

دوليه

بدا مدافع مان يونايتد السابق، غاري نيفيل، مستاءً من أداء فريقه المحبط، خلال الخسارة العريضة أمام مانشستر سيتي 1-4، أول من امس في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الإنكليزي. وقدم يونايتد أداءً مقبولًا في الشوط الأول، قبل أن ينهار تمامًا في الشوط الثاني، الذي شهد سيطرة كاملة للسيتي.

وعن ذلك، قال نيفيل في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «أول شيء يجب قوله، هو إن سيتي كان رائعًا تمامًا، خصوصًا في الشوط الثاني». وأضاف: «أظهر يونايتد نية حقيقية في الشوط الأول، لكنهم أنهوا اللقاء وكأنهم خرجوا من صندوق الاستحمام.. لقد كانوا وصمة عار في آخر 25 دقيقة». وأردف: «هذه المرة الأولى التي يواجه فيها المدرب، رالف رانغنيك، فريقًا حقيقيا.. وقد تلقى خسارة حقيقية».

