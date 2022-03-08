فوز برشلونة وأتلتيكو

دوليه

قلب برشلونة تأخره أمام مضيفه إلتشي إلى فوز مثير وقاتل 2-1 أول من أمس، ليتقدم إلى المركز الثالث ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني، والتي شهدت فوز حامل اللقب أتلتيكو مدريد على مضيفه ريال بيتيس 3-1 بفضل ثنائية للبرتغالي جواو فيليكس ليتقدم للمركز الرابع. في المباراة الأولى، يدين النادي الكاتالوني بفوزه إلى البديلين فيران توريس (61) والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي (84 من ركلة جزاء)، فيما كان تقدم إلتشي عبر المخضرم فيدل تشافيس في الدقيقة 44. وقال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة «بدا أننا نتجه لخسارة مباراة لم نكن نستحق ان نخسرها»، مضيفاً «استحقينا أن نفوز بفارق أكثر من هدف». وتقدم برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 48 نقطة وله مباراة مؤجلة، متساوياً مع حامل اللقب أتلتيكو مدريد الفائز على بيتيس 3-1، علماً أن الاخير كان أكبر الخاسرين في هذه المرحلة، إذ تراجع للمركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 46 نقطة. ولم يذق برشلونة طعم الخسارة منذ 4 ديسمبر وسقوطه على أرضه أمام ريال بيتيس 0-1 (المرحلة السادسة عشرة)، محققاً 4 انتصارات توالياً في مبارياته الاخيرة في مختلف المسابقات في سلسلة سجل خلالها 14 هدفاً.

وعن هذه السلسلة قال تشافي «حققنا 4 انتصارات توالياً (في جميع المسابقات)، وهذا ما لم يحصل منذ فترة طويلة. هي علامة جيدة».وتابع «اللاعبون يؤمنون بما نقوم به، ونحن على الطريق الصحيح».وتحضر النادي الكاتالوني بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي بعد غد عندما يستقبل على ملعبه «كامب نو» غلطة سراي التركي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ». في المقابل، مني إلتشي بخسارته الثالثة هذا العام في «لا ليغا» بعدما كان حقق أربعة انتصارات مقابل تعادلين. وعلى ملعب «مانويل مارتينيس فاليرو»، انتظر برشلونة حتى الدقيقة 27 لخلق أوّل فرصة خطيرة على مرمى مضيفه. وافتتح تشافيس التسجيل في غفلة من دفاع برشلونة بعد تمريرة سيئة إلى الخلف من بيدري، لتجد ابن الـ 32 عاماً الذي اخترق على يسار المنطقة وسدد أرضية معاكسة في شباك الحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (44). في الشوط الثاني، عادل الـ «بلاوغرانا» بهدف توريس بعد تمريرة من ديمبيليه ارسلها ألبا إلى الهداف البديل (61)، قبل أن يخطف ديباي الذي دخل بدلاً من أوباميانغ في الدقيقة 75، هدف الفوز من ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) لتأكيد لمسة يد على المدافع المخضرم أنتونيو باراغان داخل المنطقة، لينفذها بنجاح المهاجم الهولندي (84)، في عاشر أهدافه هذا الموسم. وفاز قادش على ضيفه رايو فايكانو 2-0. وحقق سلتا فيغو فوزاً قاتلاً على ضيفه ريال مايوركا 4-3، في مباراة شهدت حالتي طرد.

