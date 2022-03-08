كين: يونايتد فريق لا يقاتل

دوليه

شن قائد مان يونايتد السابق، روي كين، هجوما شرسا على لاعبي الفريق، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي 1-4، أول من أمس، في الدوري الإنكليزي. وقال كين، في معرض تحليله للمباراة على شبكة «سكاي سبورتس»: «استسلم يونايتد في الدربي، وفي أي مباراة هذا أمر لا يُغتفر». وأضاف: «يمكنني أن أغفر الأخطاء، لكن أن أمتنع عن الجري للخلف، ولا أحاول التدخل! هناك لاعبون لا ينبغي أن يلعبوا لمان يونايتد مرة أخرى». وتابع: «لا يوجد مكان للاختباء في مباراة عالية المستوى.. لقد خسرنا جميعًا مباريات، لكن الأمر يتعلق بالطريقة التي خسروا بها.. تتوقع بالتأكيد منهم أن يلعبوا بشيء من الفخر، لكن هذا انعكاس للمكان الذي يتواجد فيه الفريق حاليا». وأردف: «من يدير غرفة الملابس؟ يبدو هؤلاء الرجال أكثر اهتماما بشأن: كيف أبدو؟ كيف يبدو شعري؟ هل حذائي جميل؟ أنت تترك غرورك عند الباب عندما تلعب مع مان يونايتد». واستكمل كين: «انظر إلى جماهير يونايتد، هم ليسوا حمقى، إنهم يشاهدون فريقهم ويرون أنه لا يقاتل.. لا توجد أعذار». وختم: «ستكون هناك تصريحات بلا شك خلال الأيام القليلة المقبلة، لكننا جميعًا نعرف كل هذا الهراء.. لا يهمني أيًا من ذلك، ما تقوله على أرض الملعب هو المهم».

