غوارديولا: رانغنيك حاول تغيير عقلية يونايتد

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أعرب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه في الانتصار على مان يونايتد في الدربي 4-1، أول من أمس، في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الإنكليزي. وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي بي سي»: «كان المستوى مميزًا منذ الدقيقة الأولى، لعبنا بصورة جيدة للغاية وكان علينا التحلي بالصبر». وأضاف: «حاول رالف (رانغنيك) تغيير عقلية مان يونايتد بالاعتماد على الهجوم بصورة أكبر، ولكن خلقنا المساحة وخاصة في الشوط الثاني، ولعبنا خلف (سكوت) ماكتوميناي وفريد». وتابع: «كرة القدم تتعلق بالعواطف، بدون الكرة كنا فريق لديه الرغبة والشغف في استعادتها من جديد، وكان ذلك حالنا منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، نريد الكرة بأكبر صورة ممكنة، وخاصة في الشوط الثاني حيث استغلينا الاستحواذ جيدًا». وعن مستوى جاك غريليش قال: «كان رائعًا، سواء في اتخاذ القرار أو الاستفادة من اللاعبين في المساحات».