أين الخلل في تنظيم مباريات الدوري؟

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بدأ الناس يتساءلون فيما يحدث هذه الايام ببعض مباريات دوري كرة القدم الكويتي وكأنهم تناسوا ما حدث بالامس والاسبوع الماضي والشهر الماضي او الشهور الماضية وايضا بالمواسم السابقة من احداث ادارية وقانونية مكررة في ظل ادارة هذا الاتحاد والاتحاد الذي قبله والاتحادات السابقة وايضا في وقت وزمان مجالس ادارة الاندية الحالية والماضية.... الخ. انه احداث مكررة وكلنا يعرف أسبابها ولكنها تختلف في أحداثها بناء على من يلعب هذه المباريات ومن يديرها. الخلل واضح وهو «ضعف القرار» ممن يملك القرار سواء بهيئة الرياضة المسؤول الرسمي عن الرياضة الكويتية ومن مجلس ادارة هذا الاتحاد الحالي والسابقين...الخ، فارجعوا الى تاريخ هذه الاحداث وما هي القرارات التي اتخذت بحق من ارتكبها وهل طبقت عليهم العقوبات بالتساوي او بعدالة ؟ فالواضح اننا افضل ناس نصيغ القرارات ولكن نخاف ان نطبقها علشان لا يزعل نادٍ..؟ او لا يزعل السيد..؟ او لا يزعل الشيخ..؟ او لا يزعل الباشا..؟.. فالمحسوبية في مثل هذه القرارات تلعب الدور الاكبر في اسلوب اتخاذ القرار... وأتساءل لمن لديه القرار السؤال التالي: اذا لم تستطع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في قراراتك.... فلماذا تصدر لائحة عقوبات ؟ وللامانة لا استطيع ان الوم الاتحاد والاندية فقط ولكن اللوم على من لديه السلطة في حفظ الامن وسلامة اللاعبين والحكام بالملعب وخارجه من بعض المتهورين أو المشاغبين (فهذا موجود في كل دوريات العالم يطلقون عليهم بالهولكانز.. hooligans) فمرة نشاهد القوات الامنية متواجدة بالملعب ومرة اخرى لا نشاهد الا ثلاثة او خمسة افراد من الشرطة ؟ فلماذا لا تتعاون هيئة الرياضة مع وزارة الداخلية لايجاد قطاع شرطي وقوات خاصة للمسابقات الرياضية.... اعلم أن الموضوع صعب في البداية ولكنه مهم للمستقبل ولدينا حاجة لوجود امن مستمر في المسابقات الرياضية خصوصا في المباريات التي نعلم بأنها ستكون جماهيرية والكل يعلم بأن 80% من الجماهير هم من مشجعي العربي او القادسية... اذا فالامر واضح لمن يخطط لامن الرياضة والرياضيين كيف يمكننا ادارة هذه القوات... وللعلم فإن نادي مانشستر يونايتد يطلب من القوات الامنية الشرطية اضافة اعداد زيادة في المباريات التي يتوقع فيها ان يزيد عدد المتفرجين وذلك بدفع قيمة التكلفة المالية لاحضارهم على حساب نادي يونايتد. ناهيك عن وجود الخدمات الصحية لكل مباراة.... فالواجب اتخاذ نفس الخطوة السابقة بتوفير جهاز صحي (اسعاف) للمسابقات الرياضية لكل مباراة او ان يتحمل كل ناد قيمة الاسعاف لفريقه في المباراة التي سيلعبها...!كل هذه الامور اعتقد انها غائبة عن فكر من يدير الرياضة بكل فئاتها او انواعها لان الكثير من القيادات الرياضية التي تأخذ القرار... لا تستطيع أخذ قرار الا بموافقة السيد أو أو أو... لكي تطبق الفكرة... والله من وراء القصد.

