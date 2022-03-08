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لافيتشكا مدرباً للأزرق


أعلن رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف أول من امس عن التعاقد مع المدرب التشيكي فيتيزلاف لافيتشكا لقيادة تدريب المنتخب الوطني. وأعرب اليوسف في بيان صحفي عن تمنياته بالتوفيق للجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة لافيتشكا لتحقيق النتائج الايجابية. وأوضح البيان أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحفيا خاصا لتقديم المدرب لوسائل الاعلام الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يلعب الازرق في تصفيات كأس آسيا 2023 ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الأردن واندونيسيا ونيبال والتي تستضيف الكويت مجموعتها وتنطلق في الثامن من يونيو المقبل.


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