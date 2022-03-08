القادسية والتضامن لتعديل الأوضاع

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تفتتح اليوم الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز بمواجهة واحدة تجمع القادسية مع التضامن في الساعة الـ 06:15 مساءً على ستاد نادي الكويت، وتشهد المباراة اعتزال مدافع التضامن والمنتخب السابق عبدالله مشيلح.

ويدخل الفريقان المباراة وهما ليسا في أفضل أحوالهما، فالأصفر يعاني كثيراً في الفترة الأخيرة وحصد نقطة واحدة من 3 مباريات منذ انطلاق القسم الثاني فتعادل مع الشباب 1-1، ثم خسر من العربي 0-1، وسقط أمام الكويت بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة. أما التضامن القادم من تعادل مع اليرموك 3-3 في الجولة الماضية فيحتل المركز التاسع قبل الأخير برصيد 8 نقاط، ويحتاج لأي نقطة من أجل الهروب من المركز المؤدي إلى الدرجة الأولى.

القادسية الذي أقال مدربه الجزائري خير الدين مضوي بعد مباراة الشباب وأسند المهمة إلى الوطني الشاب ناصر الشطي، لم تتغير أموره بل اتجهت إلى الأسوأ، خصوصاً أن نادياً بحجم القادسية لا يمكن لجماهيره أن تنتظر بناء فريق من أجل تحسن النتائج، بل تطالب بنتائج فورية والمنافسة على الألقاب في كل وقت. ومع أن القادسية ظهر بصورة جيدة في مباراته أمام العربي رغم الخسارة، إلا أن الفريق لم يقدم ما يشفع له أمام الكويت في الجولة السابقة وخسر بثلاثية نظيفة وهي النتيجة ذاتها التي خسرها في القسم الأول.

في المقابل، يعاني التضامن كثيراً من نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، فمنذ تغلبه على النصر 4-1 في الجولة الثامنة، تعرض الفريق لـ 3 هزائم متتالية قبل أن يتعادل مع اليرموك في الجولة الماضية، وهو الأمر الذي يضع المزيد من الضغوط على مدرب الفريق التشيكي رومان بيفارنيك.

