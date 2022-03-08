الكويت هزم كاظمة وحسم صدارة «السلة»

محلية

حسم الكويت صدارة الدور التمهيدي لدوري الدرجة الممتازة لكرة السلة بفوزه المستحق على كاظمة 99-79 أول من أمس ضمن الجولة الختامية من منافسات القسم الثالث والتي شهدت أيضا فوزا صعبا للجهراء على برقان 108-105، فيما تفوق القرين مرة أخرى على القادسية وهزمه 108-100.

وبهذه النتائج تصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 29 نقطة، يأتي بعده كاظمة بـ 28 نقطة، والجهراء 22 نقطة، والقادسية 20 نقطة، وبرقان والقرين 19 نقطة لكل منهما.

وضرب الكويت موعدا مع القادسية في منافسات المربع الذهبي التي ستنطلق غدا الأربعاء، في حين سيلعب كاظمة مع الجهراء. وتلعب الفرق 5 مواجهات بنظام «بلاي اوف» على أن يتأهل الى النهائي الفائز في 3 منها.

وهبط القرين السادس إلى دوري الدرجة الاولى، فيما سيلعب برقان الخامس مع ثاني الدرجة الاولى ثلاث مباريات لتحديد المتأهل إلى دوري الأضواء.

وفي المباراة الأولى أثبت الكويت تفوقه على خصمه بعد أن كرر انتصاره الذي حققه في القسم الثاني، فيما تفوق البرتقالي في القسم الأول. وبدأ الكويت اللقاء بقوة من خلال محاولة فرض سيطرته على المباراة لكنه اصطدم بتركيز كاظمة ومجاراته لخصمه، وبعد بداية متكافئة أخذ الكويت الافضلية بفضل تميز لاعبيه الأميركي وولتر هاج أفضل مسجل في المباراة بـ33 نقطة وتركي حمود وحمد عدنان لينهي الربع متقدما بفارق 5 نقاط 20-15.

ولم يختلف الربع الثاني عن سابقه وسط سيطرة بيضاء على المباراة مع محاولات خجولة من كاظمة الذي افتقد إلى التركيز والجدية في الاداء لينهي الكويت الربع الثاني متقدما 48-30.

وانتفض البرتقالي في الربع الثالث خصوصا في الجانب الهجومي وتمكن من تسجيل 35 نقطة بفضل تميز لاعبيه الأميركي زاك لوفتون أفضل مسجل في الفريق 31 نقطة وعبدالله الابراهيم وعبدالله ريحان، لكن الأبيض استمر في تفوقه وانهى الربع الثالث 74-65.

وعاد الكويت إلى فرض أفضليته في الربع الأخير مستغلاً تفوقه البدني والفني على خصمه لينهي اللقاء لصالحه دون صعوبة تذكر 99-79.

وفي المباراة الثانية كانت المنافسة شديدة بين الجهراء ونظيره برقان إذ تفوق الأخير في الربع الأول بشكل واضح 30-17، قبل أن يقلص الجهراء الفارق في الربع الثاني إلى 7 نقاط 50-43. واستمر تفوق برقان في الربع الثالث الذي انهاه لصالحه 87-81، إلا أن الجهراء حسم المباراة لصالحه في الربع الأخير بصعوبة 108-105.

وفي اللقاء الأخير زاد القرين من صعوبات القادسية وهزمه للمرة الثانية في البطولة، وتفوق القرين في الربعين الأول والثاني 31-26، و53-51، قبل أن يعدل القادسية النتيجة في الربع الثالث 71-71، لكن القرين اثبت تفوقه وانهى المباراة بالفوز 108-100.

