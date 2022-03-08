«الألعاب الأولى للتعليم العالي» تنطلق اليوم

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تنطلق اليوم منافسات دورة الالعاب الرياضية الاولى للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي خلال الفترة من 8 حتى 30 مارس الحالي برعاية بنك الكويت الوطني في 6 العاب رياضية هي كرة القدم على الملاعب العشبية للرجال، كرة الصالات للرجال والسيدات، كرة السلة للسيدات،كرة الطائرة للرجال والسيدات بمشاركة ما يقارب 690 لاعبا ولاعبة. وتأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية الاتحاد 2021 - 2025 التي اعلن عنها خلال شهر ديسمبر الماضي لدعم الرياضة الكويتية بالعديد من المواهب خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الرغبة السياسية في بناء جيل جديد من الشباب والاهتمام بهم لتمثيل الكويت في المحافل الخارجية. وتفتتح منافسات مسابقة كرة القدم بـ 6 مواجهات ضمن المجموعات الثلاث في الظهور الاول حيث يلتقي في اطار المجموعة الاولى فريق قوة الاطفاء العام مع فريق كلية الكويت التقنية في الساعة السادسة على ساحة الفحيحيل وفي تمام الساعة الثامنة ستكون مواجهة كلية القانون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وفي المجموعة الثانية التي تقام منافساتها على ساحة الصليبيخات يتواجه فريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية مع كلية الجونكوين في السادسة مساء، وكلية تكنولوجيا الطيران مع الجامعة الامريكية في الساعة الثامنة، فيما يلتقي فريق جامعة الخليج مع الجامعة الاسترالية وجامعة الكويت مع كلية الكويت للعلوم في اطار منافسات المجموعة الثالثة في ساحة الجهراء. من جانبه، اكد فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي ان الاتحاد سخر كل الامكانيات الفنية والبشرية لإنجاح النسخة الاولى للدورة والتي تعد باكورة البطولات التي ينظمها الاتحاد، إذ شهدت عملا جادا خلال الفترة الماضية من التجهيز والاعداد حتى تظهر بالشكل الذي يتناسب مع مكانة التعليم العالي وبرعاية بنك الكويت الوطني الشريك الاستراتيجي لأنشطة وفعاليات الاتحاد، وقال:»كافة اللجان العاملة ولجنة التعليم العالي بالاتحاد تعمل برؤية واضحة وعزيمة صلبة لنعيد للكويت بريقها الرياضي وللرياضة المدرسية والجامعية رونقها بدعم كافة مؤسسات ووزارات الدولة».

