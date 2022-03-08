10 حكام كويتيين نالوا الشارة الدولية في «الجمباز»

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أعلن اتحاد الجمباز عن نيل 10 حكام كويتيين الشارة الدولية في اللعبة هم محمد عبدالرسول، بدر حسن، صلاح عسكر، حمد الموسوي، عبدالحسين الخليفي، محمود الحرز، موسى المنصور، عبدالرحيم العوضي، علي الكندري وحيدر الجعفر. وأفاد المدير الفني في الاتحاد محمد عبدالرسول أن هذا الإنجاز تحقق في ظل سعي مجلس إدارة الاتحاد للارتقاء بالمستوى التحكيمي وزيادة عدد الحكام الكويتيين وفتح الأبواب أمامهم للمشاركة في قيادة المنافسات الدولية، مضيفاً أن نجاح 10 حكام دفعة واحدة في اجتياز اختبارات الشارة الدولية يعد سابقة منذ تأسيس الاتحاد الكويتي في مطلع ستينيات القرن الماضي، وقال إن اللجنة الفنية في الاتحاد وضعت خطة محكمة لتمكين أكبر عدد من الشباب الكويتي في الحصول على الشارة الدولية، وموضحا أن اللجنة الفنية نظمت سلسلة محاضرات على مدى شهر كامل تخللتها عدة امتحانات أسبوعية، مشيداً باجتهاد الحكام وبحرصهم على نيل هذه الشهادة. ونوه عبدالرسول بأنه من ضمن خطط الاتحاد للعام 2023 تأهيل الحكم الدولي بدر حسن لاجتياز امتحان التصنيف الاول ليكون بذلك اول حكم كويتي وخليجي يجتاز هذه المرتبة والتي تمنحه صفة خبير في تحكيم الجمباز الفني للرجال.