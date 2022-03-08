خسارة الأصفر أمام الأهلي في «الطائرة الخليجية»

محلية

خسر القادسية أولى مبارياته امام الأهلي البحريني 1-3 أول من أمس في انطلاق منافسات البطولة الخليجية الـ38 للأندية ابطال الدوري للكرة الطائرة التي تستضيفها البحرين لغاية 13 مارس الحالي، كما فاز الشرطة القطري على الكامل والوافي العماني 3-0. وتقام البطولة بمشاركة الفرق الأربعة بعد انسحاب فريقي الهلال السعودي والنصر الاماراتي.وينص نظام البطولة على خوض الفرق دوري من قسم واحد لتحديد المراكز ثم يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي. ورغم الهزيمة إلا أن الأصفر قدم أداء جيداً مكنه من أن يكون نداً لمستضيف البطولة. وأنهى القادسية الشوط الأول متفوقا 25-21 بفضل تميز لاعبه البرازيل ديجلما موريرا وراشد عنبر والبحريني محمد يعقوب، إلا أن الأهلي عاد بقوة إلى المباراة في الشوط الثاني وانهاه 25-20، وحاول القادسية فرض اسلوبه على خصمه في الشوط الثالث وتمكن من التقدم حتى النقاط الأخير إذ تقدم الأصفر 23-21 لكنه فرط في الفوز الذي خطفه الأهلي بصعوبة 27-25. واستمرت المنافسة على أشدها بين الطرفين في الربع الرابع قبل أن يحسمه النادي البحريني لصالحه 25-23 محققاً انتصاره الأول في البطولة. وستركن الفرق الأربعة إلى الراحة اليوم، قبل أن تستأنف البطولة في الجولة الثالثة غدا الأربعاء حيث سيلعب القادسية مع الكامل والوافي، والشرطة مع الأهلي.