الأهلي يصارع بيراميدز على الصدارة

دوليه

سيكون ملعب السلام بالقاهرة مساء اليوم مسرحا لقمة مرتقبة تجمع بين الأهلي وضيفه بيراميدز والمؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري. ويحتل يراميدز الصدارة برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي والذي يتبقى له لقاء مؤجلا آخر ضد الجونة. ويعني الفوز أو التعادل تعزيز الصدارة بالنسبة لبيراميدز كما أن الفوز يعني للأهلي استعادة القمة. وعادة ما تشهد مباراة الفريقين إثارة كبيرة خاصة مع وجود النجوم السابقين للأهلي بصفوف بيراميدز وأبرزهم الحارس شريف إكرامي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.

وكثيرا ما تم تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز في ظل الحساسية الواضحة لتلك اللقاءات وطلب الأهلي تأجيل مباراة اليوم لكن تم رفض طلبه من البداية.

وستكون هذه المواجهة بمثابة بروفة قوية للأهلي قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا المقرر له السبت المقبل كما أنه بروفة قوية أيضا لبيراميدز قبل الخروج لمواجهة الصفاقسي التونسي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم الجمعة.

ويسعى الأهلي لأكثر من هدف في مباراة اليوم أولها الفوز واستعادة الصدارة وكذلك حسم القمة الخاصة بين الفريقين خاصة وأن الخسارة ستغضب الجماهير كثيرا بعد الأداء الضعيف أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والفوز بالنيران الصديقة 3 -2.

ويغيب عن الأهلي مدافعه أيمن أشرف وأيضا المغربي بدر بانون وصلاح محسن بخلاف أكرم توفيق وعمار حمدي للإصابة.

ويعتمد مدرب الأهلي بيتسو موسيماني على القوة الهجومية الضاربة المتمثلة في الرباعي محمد مجدي أفشة والجنوب أفريقي بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

كما يعول موسيماني كثيرا على خبرات التونسي علي معلول الظهير الأيسر وأيضا عمرو السولية وحمدي فتحي في وسط الملعب.

أما بيراميدز فيسعى هو الآخر لمواصلة انتصاراته بقيادة مدربه إيهاب جلال حيث خرج فائزا في آخر 7 مباريات في كل البطولات.

ويغيب عن بيراميدز مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف للإصابة ولكن كتيبة بيراميدز الهجومية أيضا حاضرة بقوة بقيادة عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل بجانب لاعب الوسط المتألق وليد الكرتي. ويلعب اليوم أيضا في الجولة 12 للدوري المصري إنبي مع إيسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا مع سموحة.

