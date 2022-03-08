النواف: الرتبة ليست نجوماً تُزين الأكتاف

أول النهار

شهد نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط، حفل تكريم عدد من القادة بمناسبة صدور المرسوم الأميري بترقيتهم إلى رتبة عميد، وتأدية 14 ضابطاً من كلية أحمد بن محمد العسكرية ضمن الدفعة السابعة عشرة في دولة قطر، و10 ضباط من خريجي كلية علي الصباح العسكرية ضمن الدفعة الثامنة والأربعين، القسم.

وفي كلمة له بالمناسبة، هنأ النواف القادة المرقين على ثقة القيادة السياسية بهم، ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني.

وأكد أن الترقية دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل بإخلاص من أجل رفعة الكويت والحرس الوطني، مشيرا إلى أن الرتبة تكليف قبل أن تكون تشريفاً وليست نجوما تزين الأكتاف بل هي ثقة منحتها القيادة ومسؤولية وجب حملها بكل تفان وإخلاص.

وقال: «أوصيكم بمواصلة العمل المثمر لاستمرار تميز الحرس الوطني من خلال تطبيق مبادئ العمل والمساواة والتعامل الراقي فيما بينكم، وصولا لتحقيق التميز لهذه المؤسسة، لنؤدي واجبنا بكل كفاءة واقتدار جنبا الى جنب مع الجهات العسكرية والأمنية في وطننا العزيز».

كما هنأ نائب رئيس الحرس الوطني الضباط الجدد، وأوضح أن قيادة الحرس الوطني حريصة على الالتقاء بالخريجين لتبارك انضمامهم إلى صفوف الحرس الوطني وترسخ فيهم ما يجب أن يكون عليه العسكريون ومنتسبو الحرس الوطني، وبخاصة ترسيخ عقيدة الدفاع عن الوطن وأراضيه وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيه.

وتقدم النواف بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل الضباط والمعلمين وضباط الصف والأفراد في مديرية التدريب، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل تهيئة وتأسيس الضباط علميا وعسكرياً، داعيا الله تعالى أن تظل الكويت واحة أمن وأمان وأن يمن عليها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا سمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين.

من جهته، هنأ وكيل الحرس الوطني القادة المرقين والضباط الخريجين، ودعا إلى ضرورة العمل بجد وإخلاص وتفان للنهوض بالحرس الوطني لمواصلة دوره في المنظومة الأمنية إلى جانب الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام، والعمل على اكتساب الخبرة ممن سبقوهم في الخدمة العسكرية وأن يكونوا صورة مشرفة للحرس الوطني.

