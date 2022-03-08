انطلاق «حسم العقبان 2022»

أول النهار

انطلقت فعاليات تنفيذ تمرين «حسم العقبان 2022» في قاعدة (فورت كارسن) بولاية كولورادو الأميركية، بقيادة وتنفيذ الجيش الكويتي، حيث سيشارك في فعاليات واحداث التمرين الذي يستمر 14 يوما، قيادات وضباط من مختلف قطاعات الجيش والحرس الوطني الكويتي وعدد من ضباط القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى الجانب الأميركي وبعض المؤسسات المدنية والأمنية من الدول الصديقة.

وأوضح قائد قوة الواجب المشتركة لتمرين «حسم العقبان 2022» العميد الركن مبارك الزعبي أن التمرين يهدف إلى تعزيز وتبادل الخبرات في كيفية ادارة الازمات والكوارث ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتوحيد الإجراءات في مجال التخطيط والتنفيذ للوحدات المشاركة على جميع المستويات في بيئة العمليات العسكرية غير التقليدية والتي اصبحت معقده ومتغيرة باستمرار وصولا الى التوافق والتكامل العملياتي بين الدول المشاركة .

