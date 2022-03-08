الأمير للنواب: تحاشوا الصراعات الثانوية ولا تستخدموا الأدوات الدستورية في غير مكانها

الأولى

دعا سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد النواب الى وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار خاصة في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا الاتحادية واوكرانيا والتي تلقي بظلالها على كل العالم.

جاء ذلك عبر رسالة نقلها عن سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لأعضاء مجلس الأمة.

وقال الغانم انه تشرف يوم أول من امس بلقاء صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد والاستماع الى توجيهاته السديدة ومرئياته ازاء العديد من الملفات الملحة على المستويين المحلي والخارجي.

وذكر الغانم في كلمة له في الجلسة الخاصة أمس ان سموه كلفه بنقل رسالة إلى أبنائه النواب يدعوهم فيها الى وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار خاصة في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا الاتحادية واوكرانيا. وأضاف الغانم: وبين سموه ان الكويت ليست بمنأى عن تأثيرات تلك المواجهة بالغة الخطورة كما ان سموه يشدد على ضرورة تحمل النواب

مسؤوليتهم الوطنية في التعاطي بحكمة وتقدير عالٍ للوضع مع تلك التطورات والتركيز على اهمية تحصين الكويت سياسيا واقتصاديا وامنيا وهي تخوض غمار الفترة الحالية الحرجة وأهمية التركيز على أولويات تحصين الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية البلاد لأي تطور راجيا من أبنائه النواب تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد. وذكر ان سموه يدعو ابناءه النواب الى تفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة مضيفا ان سموه يهيب بأبنائه النواب التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام. وكان مجلس الامة قد عقد جلسة خاصة سرية امس لمناقشة الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قبل تحويل الجلسة الى سرية: أتقدم بالشكر الجزيل على عقد هذه الجلسة والكويت والعالم بدأ يستعيد أنفاسه بعد جائحة استمرت عامين، لكن الحرب في اوكرانيا تسببت في حبس انفاس العالم بأسره، مبينا أن مجلس الوزراء عقد اجتماعات عادية واستثنائية وطلبنا عقد جلسة لنطلع النواب على الاحتمالات المتوقعة وكيفية التعامل معها.??? من جانبه، أعلن وزير المالية عبد الوهاب الرشيد أن الوزارة شكلت 3 فرق لمتابعة تطورات الأزمة الروسية- الأوكرانية في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والإدارة العامة للجمارك، مشيرا إلى وجود فرق لإدارة المخاطر في ثلاث دول لمراقبة الوضع ودراسة الآثار المحتملة على الاستثمارات الخارجية. واضاف في بيان لوزارة المالية: اننا نتابع تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصادين العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد»، لافتا إلى أن الأزمة وتداعياتها الاقتصادية في تطور مستمر ومن المتوقع أن تستمر الأسواق بالتذبذب حتى وضوح الرؤية.

وتابع ان الهدف الأساسي اليوم هو متابعة تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصادين العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد.

توصيات

انتهت الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة أمس بالموافقة على توصيات شملت:

استعجال إنشاء هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة.

توجيه هيئة الاستثمار لشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي.

تطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية.

توفير كميات كافية من الادوية خصوصا اليود للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين وتوزيعها بسرعة وبعدالة.

ربط الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها لرصد الاشعاعات النووية والتسريبات المحتملة ضمن منظومة الإنذار المبكر.

