مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي: نقدّر موقف الكويت تجاه أوكرانيا

الأولى

بعث سفراء دول مجموعة السبع وسفراء الاتحاد الأوروبي الممثلون في الكويت وبدعم من سفراء أستراليا وألبانيا إلى جانب أوكرانيا رسالة مفتوحة إلى زير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، عبروا خلالها عن تقدير حكوماتهم العميق للموقف المبدئي الذي اتخذته الكويت تجاه أوكرانيا عقب الغزو الروسي مؤكدين التزام بلادهم بمواصلة التعاون الوثيق مع الكويت. وأشار السفراء من خلال الرسالة، إلى التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس، مشيرين إلى «تكاتف 141 دولة سوياً لإدانة ما تقوم به روسيا ووصف هذا الفعل بحقيقته وبشكل صريح على أنه عدوان صارخ ومتعمد وغير مبرر ضد دولة مسالمة وذات سيادة». مضيفين «لطالما كانت الكويت صوتاً رائداً في الأمم المتحدة لدعم مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والرفض القاطع لاستعمال القوة». وقالوا: «إننا نود أن نقر ونعترف بالدور المهم الذي اضطلع به بصفته وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، حيث إنه قد عمل بلا كلل تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على تحديد مخاطر التقاعس خلال هذه الأزمة».