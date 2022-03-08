أوكرانيا.. وساطة تركية «مبشِّرة»

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أفادت وكالات الأنباء الروسية، أمس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجتمع مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا. وسيأتي الاجتماع على هامش منتدى دبلوماسي في منتجع أنطاليا التركي، يوم العاشر من مارس. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن وزيري الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والروسي سيرغي لافروف اتفقا على عقد لقاء خلال منتدى دبلوماسي يعقد في أنطاليا على ساحل تركيا على البحر المتوسط. وسيعتبر هذا اللقاء الأول على مستوى وزراء الخارجية، بين الطرفين الروسي والأوكراني، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل 12 يوما. في غضون ذلك، اكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، امس ان علاقات بلاده مع روسيا هي الأكثر أهمية، مشبها صلابتها بـ«الصخر» مشيرا الى استعداد بكين للوساطة من اجل انهاء الازمة في اوكرانيا. وقال وانغ «الصين وروسيا هما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي ولدينا شراكة استراتيجية وعلاقتنا هي الأكثر أهمية على صعيد العلاقات الثنائية». وتابع «تعاوننا يقدم مصلحة الدولتين ويسهم في إرساء الاستقرار والتنمية في العالم، وفي العام الماضي احتفلنا بمرور 20 عاما على إبرام معاهدة الصداقة بين البلدين». وأكد الالتزام الصيني إزاء هذه الصداقة مع روسيا، كما تنص المعاهدة، وهو ما يعود بالمنفعة على الدولتين والعالم أجمع. وقال «سنبقي على تعزيز علاقتنا الاستراتيجية في المرحلة المقبلة».