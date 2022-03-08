تسمية «جنوب سعد العبدالله» بـ«مدينة نواف الأحمد»

الأولى

وافقت لجنة الخدمات الوزارية التابعة لمجلس الوزراء على ما تضمنه خطاب تقدم به وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو بشأن تسمية المدن والمناطق الجديدة.

وتضمن الخطاب اطلاق اسم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على مدينة جنوب سعد العبدالله، الدانة بدلاً من مدينة الخيران، البوادي بدلاً من مدينة نواف الأحمد، التحرير بدلاً من ضاحية خيطان الجنوبي، البوم بدلاً من ضاحية شمال غرب الصليبخات، الخزامى بدلاً من ضاحية شرق صباح الأحمد، المجد بدلاً من ضاحية غرب عبدالله المبارك، الليوان بدلاً من ضاحية المساكن المنخفضة التكاليف، كاظمة بدلاً من ضاحية شرق تيماء، السور بدلاً من ضاحية جنوب عبدالله المبارك، النوير بدلاً من ضاحية جنوب القيروان، والاستقلال على مدينة جنوب صباح الأحمد.

