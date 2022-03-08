وداعاً كاتب الدستور

وطن النهار

شيعت الكويت أمس أحد رجالاتها السياسيين النائب السابق في مجلس الأمة ونائب رئيس المجلس التأسيسي وأحد كتبة الدستور الكويتي د. أحمد الخطيب عن عمر يناهز 95 عاما.

وولد الراحل الخطيب وهو الشقيق الأصغر لرائد الحركة المسرحية عقاب الخطيب في مدينة الكويت عام 1927 وهو أول دكتور حاصل على شهادة الطب البشري في تاريخ الكويت كما أنه أحد مؤسسي حركة القوميين العرب ورئيس لجنة أطباء أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح. وبدأ الراحل حياته الدراسية في مدرسة المباركية ثم انتقل إلى مدرسة (العنجري) حيث تعلم فيها القرآن الكريم ومبادئ القراءة والحساب ليلتحق بعدها بالمدرسة الأحمدية عام 1936 ثم بالمدرسة القبلية إلى أن عاد مرة أخرى إلى المدرسة المباركية عام 1938 حيث تركها قبل أن ينهي السنة الأولى من الثانوية وذلك للسفر إلى بيروت في عام 1942 لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية هناك.

وتخرج الفقيد عام 1952 بتخصص طب عام وجراحة وعمل مباشرة في المستشفى الأميري لمدة عام ونصف العام ثم ذهب في دورة إلى لندن لمدة ستة أشهر لدراسة أمراض المناطق الحارة وعاد إلى الكويت عام 1954 وعمل بالمستشفى الأميري حتى عام 1957 حيث قدم استقالته وبدأ العمل في عيادته الخاصة. أما عن حياته السياسية فقد بدأها د. أحمد الخطيب -رحمه الله- في بيروت حيث شكل مع زملائه في الجامعة الأميركية حركة القوميين العرب عام 1952.

وبعد نيل الكويت استقلالها عام 1961 قرر أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح أن يؤسس نظاما ديموقراطيا ووضع دستوراً دائماً للبلاد يكون نابعا من الشعب فتقرر حينها عمل انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب لصياغة الدستور. وخاض الراحل الخطيب أول انتخابات للمجلس التأسيسي عن الدائرة الثالثة وحاز على المركز الأول بحصوله على 360 صوتا ليترشح لمنصب نائب رئيس المجلس التأسيسي عام 1963. وشارك الراحل في انتخابات مجلس الأمة الكويتي في الأعوام 1965 و1967 و1971 و1975 و1981 و1985 و1992 وقرر بعدها اعتزال العمل البرلماني في عام 1996 لإعطاء فرصة للشباب لإكمال مسيرة البناء والإصلاح. وكانت آخر تغريدة للراحل الخطيب -رحمه الله- على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يوم 26 فبراير الماضي حيث كتب فيها «بمناسبة العيد الوطني والتحرير.. لنستذكر دور الشعب الكويتي وشهداء الكويت في الحفاظ والتمسك بهذا الوطن والدستور الذي التف عليه كل الشعب لعودة الشرعية للكويت. كل عام والكويت بخير». الغانم: الخطيب مدرسة استثنائية في العمل الوطني قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن د. أحمد الخطيب -رحمه الله- كان مدرسة استثنائية في العمل الوطني سواء من خلال عمله البرلماني منذ المجلس التأسيسي أو من خلال عمله السياسي والاجتماعي طوال 70 عاما. وأضاف الغانم في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «وترجل الفارس الوطني عن صهوة جواده رحم الله فقيد الكويت الرمز الوطني الكبير العم الدكتور أحمد الخطيب ونعزي الشعب الكويتي وذوي الفقيد برحيل هذا العملاق الذي سطر طوال حياته مسيرة نيرة من العمل الوطني المخلص». ودعا المولى عز وجل أن يرحم د. الخطيب بواسع رحمته وأن يكتب له جنة الفردوس وأن يلهم ذويه والشعب الكويتي جميل الصبر والسلوان. ناصر المحمد: الكويت فقدت رمزاً وطنياً مخلصاً أكد سمو الشيخ ناصر المحمد ان الكويت فقدت بوفاة الرمز الوطني أحمد الخطيب احد ابنائها الوطنيين. وقال: ان «الفقيد كان مخلصاً لوطنه، والكويت فقدت أحد الابناء المخلصين لترابها». السفير المصري: أحد أهم فرسان السياسة الكويتية عبر السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت عن تعازيه في وفاة المغفور له بإذن الله د. أحمد الخطيب بقوله: تلقيت بخالص الحزن و الأسى خبر وفاة المرحوم د. أحمد محمد الخطيب، أول طبيب بشري بالكويت وأحد أهم فرسان السياسة الكويتية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجال الطب البشري وفي المجال السياسي، كونه أحد المساهمين في وضع الدستور الكويتي حيث شارك في المجلس التأسيسي الذي عهد إليه وضع الدستور وكان نائباً له عام 1962، كما كان له دور بارز وبصمات إيجابية في نصرة القضايا العربية ودعم الحريات، كما نستذكر للفقيد حبه للشعب المصري وعلاقاته المتميزة مع القيادة المصرية والتي كان لها أثر إيجابي في دعم أواصر العلاقات بين قيادتي و شعبي البلدين الشقيقين، رحم الله الطبيب و السياسي الراحل وطيب ثراه وأسكنه فسيح جناته. واضاف: ونحن إذ نرسل خالص مواساتنا القلبية إلى أسرة المرحوم د. أحمد محمد الخطيب الكرام وللشعب الكويتي بأسره، لندعو المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. طهبوب: أحمد الخطيب فقيد الكويت وفلسطين والأمة العربية قال السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب باسم رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس محمود عباس وبالنيابة عن ابناء الجالية الفلسطينية في الكويت، ارفع الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الاحمد والى الشعب الكويتي والى اسرة وآل الفقيد خالص التعازي بوفاة الرمز القومي العروبي الكبير واحد مؤسسي حركة القوميين العرب المرحوم الدكتور احمد الخطيب فقيد الكويت وفلسطين والامة العربية، والذي كانت فلسطين والقدس بوصلته الدائمة. واضاف فقدت فلسطين كما الكويت قامة عروبية عظيمة لكانت من اشد الداعمين لفلسطين وشعبها وقضيتها، والذي وصف موقف الكويت الرافض للتطبيع بمنزلة موروث كويتي قديم وان موقف الكويت هذا محصن من خلال دستور 1962. رومانوسكي: الخطيب لعب دوراً في تشكيل الهوية الديموقراطية للبلاد عزت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي الكويت بوفاة الراحل السياسي الوطني البارز د. أحمد الخطيب، معربة عن خالص مواساتها لأسرته وللشعب الكويتي. وقالت رومانوسكي في تغريدة على حسابها في تويتر «فقدت الكويت أحد رموزها السياسية الدكتور أحمد الخطيب، أحد كتبة الدستور الكويتي، والذي لعب دوراً أساسياً في تشكيل الهوية الديموقراطية للبلاد عندما كان نائب رئيس المجلس التأسيسي، خالص العزاء لأسرة الخطيب وللشعب الكويتي».

السفيرة الفرنسية: الخطيب سياسي ومفكر بارز

نعت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر الراحل د. أحمد الخطيب وقالت عبر حسابها على «تويتر»: «فقدت الكويت أحد رموزها السياسية ومؤسسي الدستور الكويتي». أضافت: «كما كان أحمد الخطيب من أبرز السياسيين والمفكرين في الساحة العربية، خالص التعازي لأسرته ولكل أبناء الشعب الكويتي».

السفير الهندي: نأسف لفقدان الكويت أحد رجالاتها

أسف السفير الهندي لدى البلاد تسيبي جورج، «لفقدان الكويت أحد رجالاتها السياسيين النائب السابق في مجلس الأمة ونائب رئيس المجلس التأسيسي وأحد كتبة الدستور الكويتي الدكتور أحمد الخطيب».

أضاف: «كان الراحل الكبير، أحد مؤسسي حركة القوميين العرب، ولعب دوراً أساسياً في تشكيل هوية الكويت الديموقراطية للبلاد». وختم: «خالص العزاء لأسرة الخطيب وللشعب الكويتي».