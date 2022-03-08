الفارس: البرجس قيادي متميز وصاحب خبرة أمنية

وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الداخلية بالوكالة محمد الفارس امس وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس بمناسبة صدور مرسوم تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة وترقيته الى رتبة فريق.

وفي بداية اللقاء، قلد الفارس وكيل وزارة الداخلية رتبة فريق وهنأه على ثقة القيادة السياسية، مؤكدا ان «الفريق البرجس من القيادات الأمنية المتميزة والتي لديها خبرات امنية من خلال توليه العديد من المناصب في وزارة الداخلية»، ومتمنيا له «المزيد من التقدم والتوفيق حتى يستكمل مسيرة العطاء في خدمة الوطن».

بدوره رفع وكيل وزارة الداخلية الفريق البرجس خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الثقة الغالية التي تعد حافزا ودافعا لبذل المزيد من الجهود والعطاء.

وتوجه بالشكر والتقدير الى الوزير الفارس على الدعم والمساندة والثقة الغالية التي نعتز ونفتخر بها.

