الشايجي: المرأة الكويتية شريك فاعل في صنع القرار

وطن النهار

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اشادت المستشار هدى الشايجي رئيس لجنة حقوق الاسرة وعضو مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان بدور المرأة الكويتية ومساهمتها . واكدت بأن الاحتفاء باليوم الثامن من مارس من كل عام بالمرأة يأتي تعزيزا لدورها وانجازاتها في شتى جوانب الحياة وفي صنع القرار والمشاركة الفاعلة على المستوى المحلي وتقديرا للمكاسب والمكانة المستحقة. ولفتت الى ان شراكة المرأة تعكس رقي المجتمع الكويتي ونبل رسالته وأصالة قيمه . واكدت ان اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة لاستذكار واقع المرأة الكويتية والعمل على تطبيق القوانين التي تؤكد حقوقها وتضمن لها الحياة الكريمة وتسهم في اشراكها بشكل فعال في دفع عجلة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035 في اطار الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية . واستطردت تقول: اننا في الديوان نتطلع الى ازالة المعوقات التي تواجه المرأة، والمطالبة بالالتزام بما نصت عليه التشريعات الدولية الخاصة بحمايتها والارتقاء بجودة حياتها وتفعيل التشريعات الصادرة بهذا الخصوص . واكدت الشايجي اهمية وضع استراتيجيات للعمل بما يضمن مشاركة المرأة في صنع الحاضر والمستقبل .

