فيصل الحمود: الشباب عدة الحاضر وأمل واستثمار المستقبل

وطن النهار

أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود ان الشباب هم عدة الحاضر وأمل المستقبل ومن ثم ان استثمار امكانياتهم المتنوعة على الوجه الامثل يعد شكلا من اشكال التنمية المستدامة في حياة الشعوب والامم التي تبحث عن التطور والرقي من خلال تهيئة اجيال شبابية ايجابية قادرة على تحمل المسؤوليات الوطنية وان السعادة والايجابية هي نهج الحياة وتتماشى مع رؤية الدولة مؤكداً ان السعادة والايجابية وجهان لعملة واحدة وأحد ركائز التنمية المستدامة للأمم جاء ذلك خلال لقائه امس بقصر بيان رئيسة جمعية السعادة والايجابية الكويتية نجاة الحشاش.

وأكد ان توجيهات القيادة السياسية في البلاد الى دعم الشباب واحتضان الطاقات المبدعة والحث على وضعهم بمواقع اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية يجعلهم بؤرة اهتمام الدولة ومستقبلها الواعد.

وفي نهاية اللقاء تقدمت الحشاش باهداء المستشار الشيخ فيصل الحمود درع العضوية الشرفية تقديراً لاهتمامه ورعايته للأفكار والآراء الشبابية وبث روح الايجابية للشباب نحو تقديم المزيد للارتقاء للأفضل.

