«الائتمان»: 31 مليون دينار القروض العقارية و140 ألفاً لـ«المحفظة»

وطن النهار

كشف بنك الائتمان الكويتي ان اجمالي حجم القروض العقارية التي جرى صرفها خلال شهر فبراير 2022 بلغ 31 مليونا و635 الفاً و351 دينارا، فيما بلغ اجمالي قروض المحفظة «التوسعة والترميم» 140 الف دينار.

وبحسب بيان احصائي اصدره البنك، فقد بلغ حجم القروض لبناء قسائم حكومية 23 مليونا و966 الف دينار، ولشراء بيوت 3 ملايين و984 الفا و600 دينار، ولبناء قسائم خاصة 1 مليون و353 الف دينار، اما القروض والهبات الاجتماعية فقد بلغت مليونين و934 الف دينار.

أما المبالغ المصروفة لحالات توسعة وترميم السكن الخاص فسجلت 156 الفا و784 دينارا، ولتوسعة وترميم بيوت حكومية 843 الفا و958 دينارا، فيما صرف مبلغ 25 الف دينار ضمن «فئة قروض ومنح بيوت خرسانية»، وبلغت منح ذوي الاعاقة مليونا و305 آلاف دينار.

وفيما يتعلق بقروض المحفظة، فقد اشارت الاحصائية الى صرف 105 آلاف دينار للتوسعة والترميم و35 الف دينار للترميم.

وفيما يخص الاحصائية العددية لخدمات البنك الالكترونية خلال شهر فبراير 2022 فقد بلغ عدد طلبات قروض الزواج 406 طلبات، وطلبات قروض المرأة 83 طلبا، وعدد طلبات القروض العقارية 423، وطلبات التوسعة والترميم بواقع 54 طلباً، وقروض المحفظة 8، والمستفيدين من القرض العقاري الذكي 8، وعدد المستفيدين من القرض الاجتماعي الذكي 84، وعدد طلبات منح ذوي الاعاقة 128، والمستفيدين من منحة ذوي الاعاقة الذكية 7 طلبات .

