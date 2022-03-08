«الأوقاف»: السماح بعودة نشاط مسابقات القرآن الكريم حضورياً

وطن النهار

سمحت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الشؤون الاجتماعية بعودة نشاط المبرات والمسابقات القرآنية بعد توقف دام عامين بسبب الاشتراطات الصحية في ظل جائحة «كورونا».

وعقدت امس وزارة التربية بحضور موجه عام التربية الاسلامية د. محمد الراشد ومراقبي وزارة الشؤون الاجتماعية التصفيات النهائية لجائزة عبدالله المطوع -رحمه الله- لحفظ القرآن بمشاركة 1525 معلما ومعلمة في المسجد الكبير.

وقال رئيس اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية د.عبدالمحسن الجارالله: «ان ما شهدته المسابقة يسر الخاطر فهو نشاط يدل على اقبال المجتمع الكويتي، مواطنين ومقيمين، على القرآن الكريم حفظاً وتجويداً».

وأضاف ان «عودة الأنشطة الى طبيعتها بنشاط مشترك بين الجهات الأهلية والرسمية مثال آخر على هذا التعاون واهتمام صفوة المجتمع دون مجاملة معلمينا ومعلماتنا بالقرآن الكريم، وهذا من الابداع النوعي الجديد الذي اضافته مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم وعلومه الشرعية الى روح المسابقات فعادت الى مسابقات عامة والى اعمار مختلفة»

