«التطبيقي»: الدراسة بآلية «الفصل الأول» ذاتها

وطن النهار

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة الدكتور جاسم الأنصاري أن نظام الدراسة في كليات ومعاهد الهيئة للفصل الدراسي الثاني 2021/2022 سيكون بنظام الفصل الدراسي الأول السابق نفسه والذي صدر فيه قرار رقم 2021/2385 بشأن ضوابط العودة إلى الدراسة في كليات ومعاهد الهيئة مع مخاطبة وزارة الصحة بشأن الموافقة للعودة الشاملة للدراسة حضوريا. وبهذه المناسبة دعا أ. د. الأنصاري الجميع بتطبيق الاشتراطات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة حتى تكون العودة ناجحة وتعود الحياة الدراسية لطبيعتها،متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية.

