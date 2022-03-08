الغانم نقل رسالة من سمو الأمير للنواب: تعاونوا وتعاضدوا.. وضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار

وطن النهار

عقد مجلس الامة جلسة خاصة برئاسة مرزوق الغانم امس لمناقشة الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها.

من جهته، قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: أتقدم بالشكر الجزيل على عقد هذه الجلسة والكويت والعالم بدأ يستعيد أنفاسه بعد جائحة استمرت عامين، لكن الحرب بين روسيا واوكرانيا تسببت في حبس انفاس العالم بأسره، مبينا أن مجلس الوزراء عقد اجتماعات عادية واستثنائية عقب اندلاع حرب في أوكرانيا وطلبنا عقد جلسة لنطلع إخواننا على الاحتمالات المتوقعة وكيفية التعامل معها.

بدوره، طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي تحويل الجلسة إلى سرية، قبل أن يخلي رئيس المجلس القاعة، لمناقشة الطلب والتصويت عليه، ثم جرت مناقشات الاعضاء لموضوع الجلسة في شكل سري.

من جانبه، قال الرئيس الغانم إن رئيس الحكومة والوزراء شرحوا الاستعدادات لأي طارئ وتقدم نواب بعدد من التوصيات.

وشدد الغانم على: ان سمو الامير كلفني بنقل رسالة الى النواب بوضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وبان يتحمل النواب مسؤولياتهم في التعاطي مع المرحلة الحالية، وضرورة تحصين الجبهة الداخلية.

وبين الغانم: تشرفت بلقاء حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، واستمعت الى توجيهاته السديدة ومرئياته ازاء العديد من الملفات الملحة على المستوى المحلي والخارجي وكلفني سموه بنقل رسالة إلى أبنائه النواب، انقل مفادها دعوة ابنائه النواب الى وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، خاصة في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة، وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا الاتحادية واوكرانيا، والتي تلقي بظلالها على كل العالم، والكويت ليست بمنأى عن تأثيرات تلك المواجهة بالغة الخطورة كما يشدد سموه على ضرورة تحمل النواب مسؤوليتهم الوطنية في التعاطي بحكمة وتقدير عالٍ للوضع مع تلك التطورات، والتركيز على اهمية تحصين الكويت سياسيا واقتصاديا وامنيا وهي تخوض غمار الفترة الحالية الحرجة، وأهمية التركيز على أولويات تحصين الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية البلاد لأي تطور، راجيا من أبنائه النواب تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة مهيبا سموه بابنائه النواب التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام.

من جهته، أعلن وزير المالية عبد الوهاب الرشيد أن الوزارة شكلت 3 فرق لمتابعة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والإدارة العامة للجمارك، مشيرا إلى وجود فرق لإدارة المخاطر في ثلاث دول لمراقبة الوضع ودراسة الآثار المحتملة على الاستثمارات الخارجية.

واضاف اننا نتابع تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد»، لافتا إلى أن الأزمة وتداعياتها الاقتصادية في تطور مستمر ومن المتوقع أن تستمر الأسواق بالتذبذب حتى وضوح الرؤية.

وتابع الرشيد ان الهدف الأساس اليوم هو متابعة تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد عند اللزوم.

هيئة عامة لإدارة الأزمات ورفع الطاقة التخزينية للغذاء انتهت الجلسة بموافقة المجلس على توصيات تستدعي التالي:

استعجال إنشاء هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة.

توجيه هيئة الاستثمار لشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي.

تطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية.

توفير كميات كافية من الادوية خصوصا اليود للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين وتوزيعها بسرعة وبعدالة.

ربط الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها لرصد الاشعاعات النووية والتسريبات المحتملة ضمن منظومة الإنذار المبكر.

welcome back قبيل افتتاح الجلسة، وجه الغانم التحية للإعلاميين في مجلس الامة، وذلك بعد عودتهم إلى مقاعدهم في قاعة عبدالله السالم وقال ممازحا «welcome back»، حيث كان الإعلاميون قد انتقلوا إلى الصفوف العليا في القاعة خلال فترة جائحة كورونا.

اعتذارات النواب

اعتذر عن عدم حضور الجلسة وزيرا الصحة خالد السعيد والعدل جمال الجلاوي، والنواب: شعيب المويزري، أسامه المناور، عبدالعزيز الصقعبي، محمد المطير، مبارك الحجرف ويوسف الغريب.