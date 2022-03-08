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عربيات ودوليات

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أوكرانيا استقبلت مقاتلين متطوعين من 52 دولة


كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن متطوعين من 52 دولة توافدوا إلى بلاده للقتال جنبا إلى جنب مع الأوكرانيين، في مواجهة الحرب الروسية، فيما رفضت بريطانيا التحاق مواطنيها بجبهات القتال. وأوضح كوليبا أن العالم بأسره يقف اليوم إلى جانب أوكرانيا. وأضاف أن عدد الأجانب المتطوعين الراغبين في القدوم إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن 20 ألفا. وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 16 ألفا تطوعوا «للقتال مع الأوكرانيين». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» إنه لم تتضح بعد الدول التي سيعبر منها المتطوعون إلى أوكرانيا.


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