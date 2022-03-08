أوكرانيا... روسيا تفتح ممرات إنسانية بـ«طلب من ماكرون»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت موسكو امس وقف إطلاق نار في أماكن محددة وفتح ممرات إنسانية للسماح بإجلاء مدنيين من مدن أوكرانية عدة من بينها العاصمة كييف حيث دوت صفارات الإنذار فجرا في اليوم الثاني عشر من الغزو الروسي.

وأتى الإعلان الروسي بعد ليلة تخللتها عمليات قصف عنيف جوي وبحري وبري استهدفت مدن أوكرانيا فيما دفع النزاع أكثر من 1,5 مليون شخص على الفرار من أوكرانيا واللجوء إلى دول الجوار بحسب الأمم المتحدة. وأوضح الجيش الروسي أن هذا القرار اتّخذ بعد «طلب شخصي» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين وأجرى الرئيسان محادثات هاتفية الأحد استمرت ساعتين. وسيشمل القرار كييف التي يحاول الروس تطويقها وخاركيف (شمال شرق) التي استهدفت بقصف جوي مكثف مساء الأحد ولاسيما مجمع رياضي تابع لجامعة محلية فيها ومبانَ مدنية وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان «يستمر العدو في عمليته الهجومية على اوكرانيا مركزا على تطويق كييف وخاركيف وتشيرنيغيف (شمال) وسومي (شمال شرق) وميكولاييف (جنوب)» وأضاف أن القوات الروسية «تحشد مواردها لشن هجوم» على كييف.وفي العاصمة يقف الجيش على أهبة الاستعداد لتدمير الجسر الأخير الذي يربط المدينة ببقية المناطق غربا لوقف تقدم الدبابات الروسية. وقال الرقيب «كاسبر» من وحدة من المتطوعين الأوكرانيين «إذا تلقينا الأمر من القيادة، أو إذا رأينا الروس يتقدمون، فسنقوم بتفجيره (الجسر) بأكبر عدد ممكن من دبابات العدو». وكشفت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها، امس عن حيثيات هجوم نفذته من وصفتهم بجماعات قومية نازية في ماريوبول على مدنيين وقال إنها استخدمت 150 مدنيا كدروع بشرية ومنعتهم من الخروج. وأوضحت أن الجماعات القومية النازية قامت بترويعهم وإطلاق النيران مما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وجرح 5 آخرين. كما أكدت الوزارة تدمير 2396 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية. وأضافت أن روسيا أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو-27 وطائرة واحدة من طراز سو-25 وطائرتي هليكوبتر وبعض الطائرات المسيرة.ودارت معارك عنيفة طوال يوم الأحد في ضواحي كييف وفقا للإدارة الإقليمية الأوكرانية لا سيما حول الطريق المؤدي إلى جيتومير (150 كيلومترا غرب كييف) وكذلك في تشيرنيغيف (150 كيلومترا شمال العاصمة).

ويشمل قرار إقامة ممرات إنسانية مدينة ماريوبول الاستراتيجية الواقعة على بحر آزوف في جنوب شرق البلاد والتي يحاصرها الجيش الروسي وحيث فشلت الأحد محاولة ثانية للقيام بعملية إجلاء. وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه للسماح بعملية الإجلاء. وقال الناطق العسكري الإقليمي سيرغي براتشوك إن صواريخ روسية أطلقت من البحر سقطت على قرية توزلي في منطقة أوديسا.

ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات بين الروس والأوكرانيين لكن آمال النجاح ضئيلة، فقد وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرطا مسبقا لأي حوار يتمثل في قبول كييف كل مطالب موسكو، ولا سيما نزع سلاح أوكرانيا وجعلها دولة محايدة..

وأكد بوتين خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي أنه «سيحقق أهدافه» في أوكرانيا «إما من خلال التفاوض وإما من خلال الحرب»، بحسب الإليزيه لكنه أكد أنه «ليس في نيته شن هجمات على محطات الطاقة النووية»، مبديا «استعداده لاحترام معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية محطات الطاقة»، على ما قالت الرئاسة الفرنسية للصحافة.ونفى بوتين مجددا «أن يكون جيشه يستهدف المدنيين»، مؤكدا مرة أخرى أنه «يقع على عاتق الأوكرانيين ترك سكان المدن المحاصرة يرحلون».

