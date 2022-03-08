روسيا تعرف مكان زيلينسكي.. ولا تنوي قتله

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشفت قناة إسرائيلية أن روسيا أبلغت إسرائيل أنها تعرف مكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنها تمتنع عن استهدافه بشكل مباشر.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة عن مسؤولين إسرائيليين لم تذكر أسماءهم أن روسيا بعثت برسائل إلى جهات عدة من بينها إسرائيل، تفيد بأنها تعرف مكان زيلينسكي لكنها لا تنوي إيذاءه. ووفقا لما قاله المسؤولون، يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإبقاء على زيلينسكي حيا واعتقاله.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين قولهم إن واشنطن زودت الرئيس الأوكراني بمعدات اتصالات مشفرة لتأمين تنقلاته واتصالاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

من جهتها استبعدت مستشارة الرئيس الأوكراني السابقة يوليا مندل، امس أن يكون زيلينسكي قد خذل من الغرب. وقالت في مداخلة لها مع قناتي «العربية» و«الحدث» إن الرئيس متواجد في كييف ويتجول يوميا في العاصمة لافتة إلى أن فرص خروج الرئيس زيلينسكي من كييف ضئيلة جدا. وأوضحت أن «روسيا كانت تتوقع السيطرة على بلادنا خلال يومين».

الى ذلك طالب الرئيس الأوكراني الأوروبيين بالقدوم ومساعدة بلاده في معركتها ضد روسيا، وقال لهم «إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضا». وأعربت الحكومة الأوكرانية عن أملها بأن يتفهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن روسيا تتلاعب بقضية الممرات الإنسانية. وطالبت الحكومة الأوكرانية روسيا بالتوقف عن التلاعب بأرواح المدنيين.

وافتتحت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع في مقرها، قصر السلام، بناء على طلب أوكرانيا من قضاة المحكمة بإعطاء أوامر إلى روسيا لوقف عمليتها العسكرية.من المقرر أن تعرض أوكرانيا دفوعها على أن يتم إفساح المجال لروسيا للرد اليوم لكن المحامين الروس تخلفوا عن الجلسة، وتركوا مقاعدهم خالية. وقال رئيس المحكمة، القاضي الأميركي جوان إي دونوغيو إن سفير روسيا لدى هولندا أبلغ القضاة بأن «حكومته لا تنوي المشاركة في المرافعات الشفوية» وعقدت الجلسة دون حضور الوفد الروسي.

وكانت أوكرانيا طلبت من المحكمة أن تأمر روسيا «بالتعليق الفوري للعمليات العسكري» التي شنتها في 24 فبراير. وكان «هدفها وغايتها المعلنين هو منع الإبادة الجماعية المزعومة والمعاقبة عليها» في إقليمي لوغانسك ودونيتسك الشرقيين الانفصاليين. ومن المتوقع صدور حكم خلال أيام إلا أن التزام روسيا بقرار المحكمة أمر غير محسوم.

ويري تيري جيل، أستاذ القانون العسكري بجامعة أمستردام أن احتمال صدور قرار من المحكمة بوقف الحرب «صفر» لافتا إلى أن عدم إذعان أي دولة لقرارات المحكمة يعطي القضاة الحق في طلب إجراء من جانب مجلس الأمن، لكن روسيا تملك حق الفيتو فيه.

