إسرائيل تقر بفشل «محاولة» بينيت وقف الحرب

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ضمنا بفشل محاولته لوقف القتال في أوكرانيا. واستمرت محادثات بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت 3 ساعات، ثم تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أن يتوجه إلى برلين حيث التقى المستشار الألماني أولاف شولتس. وحسب مكتبه، فإن بينيت تحدث مع زيلينسكي 3 مرات خلال 24 ساعة وقال بينيت قبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إنه «لن يتوسع أكثر» في محادثاته لكنه أكد مواصلة العمل دبلوماسيا «حسب الحاجة» مع الأطراف المعنية. وأضاف «حتى لو لم تكن الفرصة كبيرة فأرى أنه ما دامت هناك نافذة أمل صغيرة ولدينا إمكانية الوصول إلى جميع الأطراف؛ فمن واجبنا الأخلاقي بذل كل جهد ممكن». والأحد، تشاور بينيت مجددا هاتفيا مع الرئيس الروسي وكذلك مع المستشار الألماني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب ما أفاد به مكتبه من دون تفاصيل إضافية.

وأعلن الكرملين بعد زيارة بينيت في بيان أن بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي «عرضا الوضع في شكل شامل»، واتفقا على «البقاء على اتصال». وقالت إسرائيل إن رحلة بينيت إلى موسكو تمت بالتنسيق مع واشنطن والقوى الأوروبية الكبرى. لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المسؤولين الأميركيين شككوا في قدرة بينيت على التأثير على تصرفات بوتين.

وكان تقرير لقناة «آي 24» الإسرائيلية ذكر أن زيلينسكي رفض الرد على مكالمة بينيت بعد اجتماع الأخير مباشرة مع بوتين.

