أوروبا تتوقع 5 ملايين لاجئ.. واشتباك «إنساني» فرنسي - بريطاني

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، امس من فرار ما يصل إلى خمسة ملايين أوكراني من بلادهم إذا واصلت روسيا قصفها لأوكرانيا. وقال بوريل للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في مونبلييه بفرنسا «علينا أن نستعد لاستقبال نحو خمسة ملايين شخص يجب أن نحشد كل موارد الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي ستستقبل هؤلاء الناس» وأضاف «سنحتاج إلى المزيد من المدارس ومن مراكز الاستقبال، والمزيد من كل شيء» وتعهد بوريل أيضاً بإجراء المزيد من التدقيق في إنفاق الاتحاد الأوروبي على المساعدات في الدول التي دعمت روسيا دبلوماسياً أو امتنعت عن انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا. الى ذلك أعلنت الحكومة البريطانية أنها لا تستطيع «ببساطة» فتح أبواب المملكة المتحدة، بعد تعرضها لانتقادات من باريس بـ»الافتقار إلى الإنسانية» تجاه لاجئين أوكرانيين أعادتهم إلى كاليه. وقال وزير العدل دومينيك راب «إذا فتحنا الباب ببساطة، فلن نفيد الأشخاص الذين يجب أن نفيدهم، اللاجئين الحقيقيين، وأعتقد أننا سنقوض أيضاً الدعم الشعبي». وأضاف «يجب أن نسعى إلى دعم المحتاجين إلينا».وانتقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان السبت في رسالة إلى نظيرته البريطانية بريتي باتيل «الرد غير الملائم تماما» لبلادها و«الافتقار إلى الإنسانية» تجاه لاجئين أوكرانيين تمت إعادتهم إلى كاليه. ومنذ 28 فبراير حاول 517 أوكرانياً فروا من بلادهم الانضمام إلى عائلاتهم في إنكلترا عبر ميناء كاليه أو موقع نفق القناة. وأعلنت دائرة با-دو-كاليه في بيان الأحد أن السلطات البريطانية أبعدت 250 منهم لعدم حيازتهم تأشيرات. وليل السبت الأحد «وجد 136 شخصاً ملجأ في نزل شبيبة كاليه».